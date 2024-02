Αθλητικά

Ντόχα - Νόρα Δράκου: Πανελλήνιο ρεκόρ και 5η θέση στο Παγκόσμιο

Στον δεύτερο τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της καριέρα της, η ελληνίδα κολυμβήτρια σημείωσε την μεγαλύτερη επιτυχία της.

Την μεγαλύτερη επιτυχία της πλούσιας καριέρας της σημείωσε η Νόρα Δράκου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα. Η 32χρονη Ελληνίδα κολυμβήτρια, στη δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό των 50μ. ύπτιο (μετά το 2015 στο Καζάν), κατέλαβε την πέμπτη θέση και σημείωσε πανελλήνιο ρεκόρ με 27.84, βελτιώνοντας το 27.87 που είχε πετύχει στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση της Φουκουόκα, στις 26 Ιουλίου 2023. Η Δράκου έχει πλέον μαζί με την Άννα Ντουντουνάκη το καλύτερο πλασάρισμα Ελληνίδας κολυμβήτριας σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, ενώ βέβαια οι δυο τους, μαζί με τον Απόστολο Χρήστου και τον Αρκάδιο Ασπουγαλή, είχαν ακόμη μία πέμπτη θέση χθες (14/2), στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed.

Το χρυσό μετάλλιο, όπως και στα 100μ., κατέκτησε η Αμερικανίδα Κλερ Κέρζαν με 27.43, νικώντας για δύο εκατοστά του δευτερολέπτου την Αυστραλή Αϊόνα Αντερσον (27.45). Τρίτη ήταν η Καναδή Ινγκριντ Ουίλμ με 27.61, με το βάθρο των 50μ. να είναι πανομοιότυπο με εκείνο των 100μ.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 50μ. ύπτιο γυναικών:

Κλερ Κέρζαν (ΗΠΑ) 27.43 Αϊόνα Αντερσον (Αυστραλία) 27.45 Ινγκριντ Ουίλμ (Καναδάς) 27.61 Λορέν Κοξ (Μ. Βρετανία) 27.65 Νόρα Δράκου (ΕΛΛΑΔΑ) 27.84 Αντέλα Πισκόρσκα (Πολωνία) 28.09 Κίρα Τουσάιντ (Ολλανδία) 28.18 Λουίζ Χάνσον (Σουηδία) 28.32