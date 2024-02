Κοινωνία

Δικηγόροι: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ποια τα αιτήματα των δικηγόρων, για τα οποία όπως δηλώνουν μέχρι σήμερα ουδεμία πρόνοια έχει υπάρξει.

Τα μέλη της ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας πραγματοποιήσαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εργασίας, με αιτήματα, τη διατήρηση της ευνοϊκής ρύθμισης για την ασφαλιστική ικανότητα, με μόνη την καταβολή των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης του προηγουμένου έτους και την εκ νέου ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών σε βιώσιμη βάση.

Όπως επισήμανε ο πρόεδρος της ολομέλειας, Δημήτρης Βερβεσός, μέχρι σήμερα ουδεμία πρόνοια έχει υπάρξει για την αντιμετώπιση των άνω ζητημάτων, με αποτέλεσμα χιλιάδες δικηγόροι και ελευθέροι επαγγελματίες και επιστήμονες να μείνουν ανασφάλιστοι και να κινδυνεύουν με καταδιωκτικά μέτρα λόγω απώλειας των ρυθμίσεων.

Ειδικότερα, αντιπροσωπεία της ολομέλειας συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εργασίας κ. Σπανάκη και τον γενικό γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Μηλαπίδη, ενώ παράλληλα κατατέθηκαν τα αιτήματα της ολομέλειας.

Από το υπουργείο έγινε γνωστό, σύμφωνα με ανακοίνωση της ολομέλειας, ότι της ευνοϊκής ρύθμισης για την ασφαλιστική ικανότητα έκαναν χρήση 400.000 ασφαλισμένοι, εκ των οποίων οι 180.000 οφείλουν ποσά λιγότερα των 500 ευρώ και από τους λοιπούς 220.000 ασφαλισμένους οι 100.000 είναι αγρότες.

