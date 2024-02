Αθλητικά

Ολυμπιακός - Φερεντσβάρος: ντεμπούτο με νίκη για τον Μεντιλίμπαρ

Ο Ελ Κααμπί έδωσε το πλεονέκτημα στον Ολυμπιακό που κέρδισε την Ουγγρική Φερεντσβάρος.

Με γκολ του Ελ Κααμπί στο 83ο λεπτό ο Ολυμπιακός νίκησε 1-0 τη Φερεντσβάρος στο ντεμπούτο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον «ερυθρόλευκο» και θα πάει σε μια εβδομάδα (22/2, 22:00) να παίξει τη ρεβάνς στη «Γκρουπάμα Αρένα» έχοντας ένα μικρό αλλά και πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, στην προσπάθεια για πρόκριση στους «16» του Conference League.

Ταυτόχρονα, οι «ερυθρόλευκοι» συνδύασαν με νίκη την πρώτη παρουσία τους σε αυτή τη διοργάνωση, καθώς ήταν η «παρθενική» συμμετοχή τους.

Η πειραϊκή ομάδα ξεκίνησε μουδιασμένα αλλά με την πάροδο του χρόνου άρχισε να παίζει καλύτερα, βελτιώθηκε αρκετά και εν τέλει κατέληξε σε ένα εξαιρετικό φινάλε, πιέζοντας αφόρητα τους Ούγγρους στο τελευταίο εικοσάλεπτο.

Ο Ολυμπιακός απέφυγε πάντως μια μεγάλη ψυχρολουσία στο 2ο λεπτό, όταν ακυρώθηκε το γκολ που πέτυχε με κεφαλιά ο Βάργκα στο φάουλ του Αμπού Φανί για οφσάιντ του σκόρερ, μετά από εξέταση του VAR. Σε κάθε περίπτωση, η φάση ήταν ενδεικτική της οφθαλμοφανούς αδυναμίας των «ερυθρόλευκων» στον συγκεκριμένο τομέα και επαναλήφθηκε για πολλοστή φορά φέτος.

Δύο λεπτά αργότερα ήταν εκείνος που απείλησε, με τον Ελ Κααμπί να φεύγει στην πλάτη της άμυνας αλλά να χάνει το κοντρόλ κοντά στην εστία, ενώ στη συνέχεια προσπάθησε να ξαναμπεί στη φάση αλλά δεν το πέτυχε. Προϊόντος του χρόνου οι γηπεδούχοι άρχισαν να πατούν πιο σταθερά και σίγουρα στο χορτάρι του «Γ. Καραϊσκάκης», ξεπέρασαν το επιθετικό ξεκίνημα των Ούγγρων και άρχισαν να πιέζουν από ψηλά δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία τους.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό αλλά και αρκετή τακτική, με αποτέλεσμα να μη σημειωθούν πολλές ευκαιρίες. Μετά το ακυρωθέν γκολ επόμενη καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν εκείνη στο 24ο λεπτό, με τον Πασχαλάκη να αντιδρά θετικά αποκρούοντας σε κόρνερ το σουτ του Ραμίρες. Ωστόσο, η κορυφαία στιγμή στο πρώτο ημίχρονο ήταν για τον Ολυμπιακό, με τον Ντίμπους να πραγματοποιεί στο 32΄ μεγάλη απόκρουση στην καρφωτή κεφαλιά του Κάρμο.

Στο 38΄ ένα καλά εκτελεσμένο φάουλ από τον Φορτούνη βρήκε στο τείχος και πέρασε κόρνερ, δίπλα από το δεξί «παράθυρο» της ουγγρικής εστίας, ενώ ελάχιστα άουτ πέρασε κι ένα πολύ αξιόλογο σουτ του Καρβάλιο στο επόμενο λεπτό.

Βλέποντας στο πρώτο τέταρτο της επανάληψης τους παίκτες του να μην έχουν την ίδια ενέργεια και τους Μαγυάρους να έχουν μια καλή στιγμή στο 58΄ με τον Αμπού Φανί (απέκρουσε ο Πασχαλάκη), ο Μεντιλίμπαρ πέρασε στο παιχνίδι Όρτα και Ποντένσε. Ο Ποντένσε άρχισε αμέσως να δημιουργεί προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα και στο 64΄ πέρασε μια έξοχη πάσα στον Ελ Κααμπί που αστόχησε, ενώ στο 70΄ το σουτ του Όρτα από τα 25 μέτρα κατέληξε στην αγκαλιά του Ντίμπους.

Με το χρόνο να κυλά ο Ολυμπιακός κέρδιζε μέτρα στο γήπεδο πιέζοντας πια πολύ την Φερεντσβάρος που είχε κουραστεί και οπισθοχωρήσει. Και αφού στο 80΄ ο Γιόβετιτς βρήκε κάθετα τον Ελ Κααμπί, ο οποίος «ρόλαρε» πάνω στον Σισέ και έκανε συρτό διαγώνιο σουτ που απέκρουσε ο Ντίμπους, τρία λεπτά αργότερα ο Μαροκινός σήκωσε το «Γ. Καραϊσκάκης» στον... αέρα ανοίγοντας το σκορ από κοντά, μετά τη διεκδίκηση της μπάλας από τον Γιόβετιτς.

Το 1-0 έμεινε ως το τέλος καθώς η Φερεντσβάρος δεν είχε δυνάμεις για να αντιδράσει ενώ οι γηπεδούχοι δεν βρήκαν άλλη ευκαιρία για να διπλασιάσουν τα τέρματά τους.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αλεξανδρόπουλος, Κάρμο - Μακρέτσκις, Γουίνγκο, Ρομντάνε

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ντόη, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε, Καρβάλιο (78΄ Γιόβετιτς), Αλεξανδρόπουλος (63΄ Όρτα), Φορτούνης (95΄+2 Ιμπόρα), Ελ Κααμπί (90΄+2 Ελ Αραμπί), Μασούρας (63΄ Ποντένσε).

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ (Ντέγιαν Στάνκοβτιτς): Ντίμπους, Γουίνγκο, Σισέ, Μαέ, Ραμίρες, Μαϊγκά, Μακρέτσκις, Μαρκίνιος (75΄ Ρομντάνε), Αμπού Φανί (81΄ Μπέσιτς), Ζακάριασεν, Βάργκα (75΄ Πέσιτς).

