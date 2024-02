Κοινωνία

Καλλιθέα: ένοπλη ληστεία σε βενζινάδικο

Δύο ένοπλοι "εισέβαλαν" στο βενζινάδικο και απείλησαν με τη χρήση όπλου τον υπάλληλο.

Πανικός επικράτησε στην Καλλιθέα, με ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα, δύο ένοπλοι απείλησαν τον υπάλληλο του πρατηρίου καυσίμων και κατάφεραν να πάρουν τις εισπράξεις, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσουν.

Η ληστεία συνέβη στις πέντε παρά δέκα το πρωί, στην οδό Σαλαμίνος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι ένοπλοι προσέγγισαν το πρατήριο με μοτοσυκλέτα και τελικά κατάφεραν να διαφύγουν.

