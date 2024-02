Πολιτική

Ομόφυλα ζευγάρια: Ο Πολάκης βρίζει τον Γεωργιάδη που μίλησε για ψεύτικο χειρουργείο (εικόνες)

Ακόμη μια κόντρα ανάμεσα στον Παύλο Πολάκη κια στον Άδωνο Γεωργιάδη ξέσπασε με αφορμή φωτογραφίες του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ σε ανάρτηση για τους λόγους απουσίας από την Βουλή.

Την οργισμένη αντίδραση του Βουλευτή Χανίων, Παύλου Πολάκη προκάλεσε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος έκανε λόγο για «τεράστιο ψέμα Πολάκη».

Αφορμή αποτέλεσε, φωτογραφία που συνόδευε ανάρτηση του κ. Πολάκη από χειρουργείο που μετείχε ο ίδιος, προκειμένου να στείλει εμμέσως μηνύματα για την σημερινή απουσία του από την ψηφοφορία του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.

«Επικαλείται χειρουργείο που έκανε δύο μέρες πριν για την σημερινή απουσία του από την ψηφοφορία στην Βουλή» σχολίασε ο κ. Γεωργιάδης, καθώς δημοσιεύματα θέλουν το εν λόγω χειρουργείο να πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν, σύμφωνα με ιατρικό μηχάνημα που βρισκόταν στο χώρο και φέρει ημερομηνία "13 Φεβρουαρίου".

Τεράστιο ψέμα Πολάκη – Επικαλείται χειρουργείο που έκανε δύο μέρες πριν για την σημερινή απουσία του από την ψηφοφορία στην Βουλή https://t.co/Ze9lH9cOZf — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 15, 2024

«Διάβασε βρε πανίβλακα τη δήλωση που έκανα πριν λίγο» ανταπάντησε ο κ. Πολάκης στον Υπουργό Υγείας, για να συμπληρώσει πως «την ώρα που μίλησε για μένα το αφεντικό σου ήμουν στην Κλινική και ασχολιόμουν με αυτόν τον άρρωστο. Έκανα την ανάρτηση για να δείξω πως εγώ έχω δουλειά εσείς δεν έχετε!!!».

«Μη με ψάχνεις Μητσοτάκη, έχω σοβαρή δουλειά»

Νωρίτερα ο Παύλος Πολάκης έδειξε πως διαφοροποιείται από την κομματική γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δεν πήγε στη Βουλή για να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια πάρα το αυστηρό μήνυμα για κομματική πειθαρχία από τον Στέφανο Κασσελάκη.

Mε ανάρτησή του στην οποία αναφέρεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Παύλος Πολάκης λέει μεταξύ άλλων να μην τον ψάχνει καθώς έχει σοβαρότατη δουλειά που σώζει ζωές ενώ διευκρινίζει ότι αυτή αφορά συγγενή του. Μάλιστα παρουσιάζει και τέσσερις φωτογραφίες από το νοσοκομείο.



Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του ανέφερε: «Κυριακο Μητσοτακη πάλι με έπιασες στο στόμα σου;;; ΜΗΝ ΜΕ ΨΑΧΝΕΙΣ!! Εγώ έχω δουλειά και σοβαρότατη μάλιστα που σώζει ζωές. Αν μπορείς να καταλάβεις από τις 4 φωτογραφίες έχει καλώς ,αλλιώς βάλε να σου εξηγήσουν τι έκανα. Φωτο 1 πριν,φωτο 2-3 η παρέμβαση ,φωτο 4 το μετά. (Ο ασθενης είναι συγγενής μου )».



Σημειώνεται ότι ο πρωθυπουργός είπε νωρίτερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια: «για να δούμε και πόσοι θα απέχουν από εσάς, κ. Φάμελλε, μην έχουμε καμία άλλη έκπληξη το βράδυ και το ενδιαφέρον αντί να στρέφεται στη Νέα Δημοκρατία στραφεί σε εσάς και στο τι θα κάνει ο κ. Πολάκης τελικά, τον οποίον έχετε περίπου απειλήσει με διαγραφή».

