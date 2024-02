Υγεία - Περιβάλλον

Εργατικό ατύχημα στη Δονούσα: Η “Οδύσσεια” του τραυματία που δίνει μάχη για τη ζωή του

Πως χάθηκαν πολύτιμες ώρες μέχρι να συντονιστεί η επιχείρηση μεταφοράς του 36χρονου που είχε μεταβεί στο νησί από το Ηράκλειο για δουλειά.

Σε ένα θαύμα ελπίζουν συγγενείς και φίλοι του 36χρονου Γιώργου από το Ηράκλειο, πατέρα δυο παιδιών, ο οποίος νοσηλεύεται τα τελευταία 24ωρα σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Τζάνειο Νοσοκομείο στον Πειραιά.

Ο 36χρονος είχε προ ημερών μεταβεί στη Δονούσα μαζί με συναδέλφους του προκειμένου να τοποθετήσουν πέργκολες στο νησάκι των μικρών Κυκλάδων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, συνέβη το ατύχημα. Ο 36χρονος κατέπεσε από ύψος με το κεφάλι και την πλάτη στο έδαφος.

Παρά το σοκ, όλοι όσοι ήταν παρόντες τη στιγμή του ατυχήματος προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ένας μεγάλος «Γολγοθάς» για τον 36χρονο.

Όπως σε όλα τα μικρά νησιά του Αιγαίου, έτσι και στη Δονούσα οι παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες είναι υποβαθμισμένες με δραματικές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές. Στην περίπτωση του 36χρονου Ηρακλειώτη χάθηκαν πολλές και πολύτιμες ώρες μέχρις ότου να υπάρξει συντονισμός των αρμόδιων φορέων και να ληφθούν οι αποφάσεις για τη μεταφορά του σε περιοχή με οργανωμένες δομές υγείας.

Ο 36χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά με σκάφος του Λιμενικού Σώματος στη Νάξο συνοδεία του μοναδικού αγροτικού γιατρού που υπηρετεί στη Δονούσα. Στη συνέχεια χρειάστηκε να επιστρατευθεί εναέριο μέσο και να γίνει διακομιδή με ελικόπτερο στην Αθήνα.

Το πολύ σοβαρό αυτό περιστατικό αποδεικνύει, όπως τονίζεται, την υγειονομική απογύμνωση στην οποία βρίσκονται οι κάτοικοι των νησιών του Αιγαίου, αφού τα ελάχιστα διαθέσιμα μέσα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις έκτακτες ανάγκες των κατοίκων. Στην περίπτωση επειγόντων περιστατικών όπως εν προκειμένω το ατύχημα του 36χρονου οι δυσχέρειες και οι δραματικές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας οδηγούν σε πολύωρες και κρίσιμες καθυστερήσεις για περιστατικά που θα έπρεπε υπό κανονικές συνθήκες να αντιμετωπιστούν άμεσα.

Το ατύχημα του 36χρονου Γιώργου έχει προκαλέσει σοκ στην Κρήτη, καθώς – σύμφωνα με πληροφορίες – πρόκειται για έναν νέο άνθρωπο πολύ αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη και όλοι θεωρούν ότι η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε τρομακτικά εξαιτίας ακριβώς της πολύωρης καθυστέρησης για τη μεταφορά του πρώτα με σκάφος και στη συνέχεια με ελικόπτερο από τη Δονούσα στην Αθήνα.

