Ντόχα - Πόλο γυναικών: Απίστευτη ήττα της Ελλάδας στην εκπνοή

Η Εθνική ηττήθηκε με 10-9 από την Ισπανία στον "μικρό" τελικό της διοργάνωσης. Φωνάζουν για την διαιτησί το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η εθνική υδατοσφαίρισης των γυναικών έχασε με δραματικό και εξαιρετικά αμφιλεγόμενο τρόπο το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Ντόχα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ηττήθηκε 10-9 από την Ισπανία στον "μικρό" τελικό της διοργάνωσης, από γκολ της Ρουίθ σε κενό τέρμα στην εκπνοή, αφού πρώτα οι διαιτητές χρέωσαν παράβαση στην τελευταία ελληνική επίθεση, πριν καλά-καλά γίνει η επαναφορά της μπάλας μετά το τάιμ άουτ της Αλεξίας Καμμένου.

Η ελληνική ομάδα αυτή τη φορά κατάφερε να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στις Ισπανίδες (από τις οποίες είχε γνωρίσει δύο πολύ βαριές ήττες τον τελευταίο μήνα), στις οποίες δεν επέτρεψε να ξεφύγουν στο σκορ και να ελέγξουν το παιχνίδι. Η "ρόχα" είχε καλά ποσοστά στο πρώτο ημίχρονο στην παίκτρια παραπάνω, αλλά βρήκε μόνο ένα γκολ στα ίσια και ένα στην κόντρα (από "εύκολο" λάθος της εθνικής στην επίθεση). Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξεκίνησε με 1/3 στην παίκτρια παραπάνω και βρέθηκε να χάνει 3-1 στις αρχές του δεύτερου οκταλέπτου, αλλά στη συνέχεια βρήκε λύσεις στην επίθεση και ισοφάρισε 4-4 (με πολύ έξυπνη κομπίνα από κόρνερ και γκολ της Ελευθερίας Πλευρίτου από κοντά) και 5-5. Ενα γκολ της Κρεσπί σε παίκτρια παραπάνω διαμόρφωσε το 6-5 του ημιχρόνου, που ολοκληρώθηκε με τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη να αποχωρεί οριστικά με τρεις ποινές.

Το τρίτο οκτάλεπτο επιθετικά ήταν… εφιάλτης για την εθνική, που έχασε τέσσερις επιθέσεις με αριθμητικό πλεονέκτημα (τη μία με δύο παίκτριες παραπάνω) και ένα πέναλτι με την Ελευθεριάδου, που απέκρουσε η Τερέ. Μετά το 7-5 από την Κάμους, οι αποκρούσεις της Διαμαντοπούλου κράτησαν "ζωντανή" την ελληνική ομάδα και η Ξενάκη έδωσε επιτέλους μία λύση, στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου. Η Διαμαντοπούλου με πολύ μεγάλη επέμβαση σε σουτ της Ορτίθ, σε διπλό παραπάνω της Ισπανίας, επέτρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να μπει στο τελευταίο οκτάλεπτο μόλις ένα γκολ πίσω στο σκορ.

Ο,τι δεν κατάφεραν οι Ισπανίδες σε όλη την τρίτη περίοδο, να ξεφύγουν δηλαδή στο σκορ, το πέτυχαν μέσα σε ενάμισι λεπτό στην τέταρτη, καθώς με πέναλτι της Φόρκα και καταπληκτικό γκολ της Λέιτον από τα 2μ. ξέφυγαν 9-6. Οι διεθνείς όμως δεν τα παράτησαν, ένα πολύ μακρινό σουτ της Ελευθερίας Πλευρίτου έδωσε... πνοή και η Ειρήνη Νίνου έφερε το ματς στο γκολ. Η Ασημάκη κέρδισε πέναλτι και έδωσε την ευκαιρία ξανά στη Νίνου να ισοφαρίσει (9-9), με την εθνική να επιστρέφει μέσα σε δύο λεπτά.

Η ψυχλογία άλλαξε, η ελληνική ομάδα "έβγαλε" άμυνα με παίκτρια λιγότερο, αλλά δεν μπόρεσε να βρει μία καλή επίθεση. Περίπου ένα λεπτό πριν τη λήξη, μετά από ακόμη μία μεγάλη απόκρουσή της, η Χρυσή Διαμαντοπούλου τραυματίστηκε και αποχώρησε από το νερό, με τη Σταματοπούλου να παίρνει τη θέση της και να σταματάει τη Φόρκα σε ακόμη έναν παραπάνω της Ισπανίας. Απέμεναν επτά δευτερόλεπτα και η Καμμένου πήρε το τάιμ άουτ που είχε δικαίωμα.

Με τόσο λίγο χρόνο να απομένει, η ομοσπονδιακή τεχνικός αποφάσισε να ρισκάρει και να περάσει τη Σταματοπούλου μπροστά, για να εκδηλώσει η εθνική επίθεση με επτά εναντίον έξι. Με το που έγινε η επανέναρξη, όμως, οι διαιτητές χρέωσαν στην Ελληνίδα τερματοφύλακα παράβαση 2μ. και έδωσαν τη μπάλα στην Ισπανία, την ώρα που η "γαλανόλευκη" εστία ήταν κενή. Παρά τα διαδοχικά σκληρά μαρκαρίσματα που δέχθηκε, η Ελενα Ρουίθ κατάφερε να σουτάρει από τη σέντρα σχεδόν σε "νεκρό" χρόνο και να διαμορφώσει το τελικό 10-9, χαρίζοντας στην Ισπανία το χάλκινο μετάλλιο και στέλνοντας τις Ελληνίδες παίκτριες με λυγμούς στον πάγκο.

Τα οκτάλεπτα: 2-1, 4-4, 1-1, 3-3

Η εξέλιξη του σκορ: 1-0 Φόρκα (π.π.), 1-1 Μαργ. Πλευρίτου (π.π.), 2-1 Ορτίθ (περιφέρεια), 3-1 Φόρκα (π.π.), 3-2 Νίνου (πέναλτι), 4-2 Γκαρσία (π.π.), 4-3 Ξενάκη (π.π.), 4-4 Ελευθ. Πλευρίτου (φουνταριστός), 5-4 Ορτίθ (κόντρα), 5-5 Ελευθεριάδου (π.π.), 6-5 Κρεσπί (π.π.), 7-5 Κάμους (π.π.), 7-6 Ξενάκη (π.π.), 8-6 Φόρκα (πέναλτι), 9-6 Λέιτον (φουνταριστός), 9-7 Ελευθ. Πλευρίτου (περιφέρεια), 9-8 Νίνου (π.π.), 9-9 Νίνου (πέναλτι), 10-9 Ελ. Ρουίθ (π.π.).

Η εθνική είχε 5/12 με παίκτρια παραπάνω, 2/3 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια και 1 από θέση φουνταριστού.

Η Ισπανία είχε 6/17 με παίκτρια παραπάνω, 1/1 πέναλτι, 1 γκολ από την περιφέρεια, 1 από θέση φουνταριστού και 1 στην κόντρα.

Με τρεις ποινές αποβλήθηκαν η Μυριοκεφαλιτάκη (4 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της δεύτερης περιόδου), η Πάτρα (7΄33΄΄ πριν το τέλος του αγώνα), η Μαργαρίτα Πλευρίτου (3΄44΄΄ πριν το τέλος του παιχνιδιού) και η Γιαννοπούλου (1΄48΄΄ πριν τη λήξη του ματς).

Διαιτητές: Τσβαρτ (Ολλανδία), Πενσό (Καναδάς)

Οι συνθέσεις:

ΙΣΠΑΝΙΑ (Μιγκέλ Οκα): Εστερ, Εσπάρ, Ορτίθ 2, Πέρεθ, Κρεσπί 1, Ελ. Ρουίθ 1, Πένια, Φόρκα 3, Κάμους 1, Γκαρσία 1, Λέιτον 1, Τερέ, Πιράλκοβα

ΕΛΛΑΔΑ (Αλεξία Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου 1, Μαργ. Πλευρίτου 1, Ξενάκη 2, Ασημάκη, Πάτρα, Νίνου 3, Β. Πλευρίτου, Γιαννοπούλου, Μυριοκεφαλιτάκη, Σταματοπούλου

