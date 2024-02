Κόσμος

Ομόφυλα ζευγάρια: Ο διεθνής Τύπος για την ψήφιση του νομοσχεδίου

Μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, κάλυψαν την ψήφιση του νομοσχεδίου, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποιεί τον γάμο.

Τα φώτα του διεθνούς τύπου έχει τραβήξει η ιστορική απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου για την νομιμοποίηση του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

Μέσα ενημέρωσης από όλο τον κόσμο, κάλυψαν την ψήφιση του νομοσχεδίου, εστιάζοντας στο γεγονός ότι η Ελλάδα γίνεται η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποιεί τον γάμο.

Aπόφαση ορόσημο χαρατκήρισε την απόφαση το διεθνές πρακτορείο Reuters, το οποίο κάνει αναφορά και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι ψήφισαν όχι η απείχαν από την ψηφοφορία. Σχολιάζει πως η στήριξη που "έδειξαν" τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στο νομοσχέδιο είναι μια σπάνια στιγμή διακομματικής ενότητας για την ελληνική βουλή.

Και το πρακτορείο Associated Press, επικεντρώθηκε στο γενονός, ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποίησε τον γάμο ομοφυλοφίλων, ενώ με ανταπόκριση του μετέδωσε τους πανηγυρισμούς που έλαβαν χώρα έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Το βρετανικά μέσα BBC και Guardian αναφέρθηκαν στην ψήφιση του νομοσχεδίου, σχολιάζοντας τον διχασμό που έφερε στον ελληνικό λαό, την αντίδραση της εκκλησίας και τις δύο μέρες έντονης των έντονων συζητήσεων στην ολομέλεια της Βουλής.

Το γαλλικό δίκτυο France 24 αναφέρει πως το κοινοβούλιο πέρασε το νομοσχέδιο σε μια απόφαση ορόσημο παρά την εναντίωση της εκκλησίας, τονίζοντας πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ηγήθηκε προσωπικά του αγώνα για την ψήφισή του.

Για μία νίκη ορόσημο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάνει λόγο και το αμερικανικό CNN, σε άρθρο του υπό τον τίτλο, «Η Ελλάδα νομιμοποιεί τον γάμο ατόμων του ίδιου φύλλου για πρώτη φορά σε ορθόδοξη χριστιανική χώρα», ενώ και η Washington Post φιλοξενεί άρθρο για την ψήφιση, τονίζοντας πως η κοινότητα LGBT της χώρας πάλευε χρόνια για τα δικαιωματά της, ενάντια μάλιστα στην ισχυρή ελληνορθόδοξη εκκλησία.

Τέλος, το αραβιικό μέσο ενημέρωσης Al Jazeera, αναφέρει πως η Ελλάδα γίνεται η πρώτη ορθόδοξη χώρα που νομιμοποιεί τον γάμο για τα ομόφυλα ζευγάρια, ενώ κάνει ειδική αναφορά στην αντίθεση του πρώην πρωθυπουργόυ Αντώνη Σαμαρά, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους μεγαλύτερους πολέμιους του νομοσχεδίου.

