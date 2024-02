Παράξενα

Κάρπαθος: σορός βρέθηκε από συνεργείο που έκανε γυρίσματα ταινίας

Τι "μαρτυρούν" τα στοιχεία για τη σορό που εντοπίστηκε. Τι ερευνούν οι αρχές.

Πανικός προκλήθηκε στην Κάρπαθο, όταν συνεργείο που βρισκόταν στο νησί για γυρίσματα ταινίας, εντόπισε τη σορό ενός άνδρα και μάλιστα σε προχωρημένη σήψη.

Το μακάβριο εύρημα, εντοπίστηκε το πρωί της Παρασκευής (16/2).

Ειδικότερα, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η σορός βρέθηκε στην περιοχή Παλάτια της νήσου Σαρίας βόρεια της Καρπάθου.

Τα έγγραφα που βρέθηκαν στα ρούχα του "μαρτυρούν" πως το πίθανότερο είναι να πρόκειται για πρόσφυγα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Λιμενικού, προκειμένου να περισυλλέξουν τη, ώστε να διενεργηθεί η διαδικασία της νεκροψίας - νεκροτομής και να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

