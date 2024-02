Αθλητικά

Μπέος – Κηφισιά: Η ποινή που επιβλήθηκε στον πρόεδρο του Βόλου

Η ποινή που επιβλήθηκε από το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο στον πρόεδρο του Βόλου για το περιστατικό στον αγώνα με την Κηφισιά.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο επέβαλλε την Παρασκευή (16/2) στον πρόεδρο του Βόλου, Αχιλλέα Μπέο, ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους και τα αποδυτήρια για τρεις μήνες, μαζί με χρηματικό πρόστιμο για την αποβολή του στον αγώνα της περασμένης Κυριακής (11/2) με την Κηφισιά στο γήπεδο της Καισαριανής.

Την ίδια ώρα εκκρεμεί η εκδίκαση της δεύτερης υπόθεσης στην οποία εμπλέκεται πειθαρχικά για τον ίδιο αγώνα ο πρόεδρος του Βόλου κι αφορά τις καταγγελίες του ποδοσφαιριστή της Κηφισιάς Ανδρέας Τεττέι για ρατσιστική συμπεριφορά από τον Αχιλλέα Μπέο προς το πρόσωπό του. Η συγκεκριμένη υπόθεση πήρε αναβολή και θα εκδικαστεί την Πέμπτη 22/2 στις 13:00.

Αναλυτικά η απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Πειθαρχικού Οργάνου της Super League:

«ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ με παρόντες τους εγκαλουμένους ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι τέλεσαν τις αποδιδόμενες σε αυτούς πειθαρχικές παραβάσεις.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ: Στο 2ο εγκαλούμενο Α. ΜΠΕΟ για την πρώτη πειθαρχική παράβαση απαγόρευση εισόδου στο χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο για χρονικό διάστημα δύο μηνών (2) μηνών και χρηματική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ (παράβαση άρθρων 11 και 10 παρ. 1 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ) και για την δεύτερη πειθαρχική παράβαση απαγόρευση εισόδου στο χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο για χρονικό διάστημα δύο μηνών (2) μηνών και χρηματική ποινή οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ (παράβαση άρθρων 11 και 10 παρ. 1 περ. δ’, του Π.Κ. της ΕΠΟ) και στην 1η εγκαλούμενη ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για κάθε πράξη (άρθρο 5, 11 παρ. 3, 10, παρ. 1 περ. β’ και δ Ι, 14 του ΠΚ της ΕΠΟ).

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ για τον δεύτερο εγκαλούμενο συνολική ποινή απαγόρευσης εισόδου στο χώρο των αποδυτηρίων και στον αγωνιστικό χώρο για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών και χρηματική ποινή ποσού δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ.

ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ συνολική χρηματική ποινή για την πρώτη εγκαλούμενη ποσού δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίασή του, στις 16.2.2024».

