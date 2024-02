Αθλητικά

Ολυμπιακός και Πασχαλάκης ανανέωσαν τη συνεργασία τους

Ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης.

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει την καριέρα του -τουλάχιστον- έως το καλοκαίρι του 2026 ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με τη διοίκηση του συλλόγου για (πρόωρη) και διετή επέκταση του συμβολαίου του που λήγει τον προσεχή Ιούνιο.

Οι δύο πλευρές ήθελαν απ’ την πρώτη στιγμή να συνεχίσουν την κοινή πορεία τους γι΄ άλλα δύο χρόνια και μετά τον κύκλο διαπραγματεύσεων που έγιναν τις τελευταίες εβδομάδες, επήλθε οριστική συμφωνία το απόγευμα της Παρασκευής (16/02), με τον 34χρονο γκολκίπερ να «δένει» το μέλλον του με τους Πειραιώτες.

Το νέο συμβόλαιό του θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στον 1.5 χρόνο που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό ο Πασχαλάκης έχει καταγράψει ήδη 61 επίσημες συμμετοχές, με τις 45 εξ αυτών να είναι στη Super League.

