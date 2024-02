Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 17 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Ποιους Αγίους τιμά η Ορθόδοξη Εκκλησία.

Σήμερα, 17 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον συναξαριστή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, τιμάται η μνήμη:

Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος (†307).

Μαριάμνης της «ισαποστόλου», αδελφής Φιλίππου αποστόλου († α΄αι.).

Αυξιβίου οσίου, των ευσεβών βασιλέων Μαρκιανού και Πουλχερίας της παρθένου.

Οσίων Θεοστηρίκτου, Ευξιφίου Α`, επισκόπου Σολέας, Αλαμανίας Κύπρου, του θαυματουργού.

Νεομαρτύρων Θεοδώρου του Βυζαντίου, του εν Μυτιλήνη(†1795) και Μιχαήλ, του εν Αδριανουπόλει († 1544).

Σήμερα γιορτάζουν όσοι φέρουν τα ονόματα: Θεόδωρος, Θεοδώρα, Δώρα, Θοδώρα, Πουλχερία, Πουλχερίνα, Πουλχερίτσα, Πουλχέρω, Πουλχέρη

Ανατολή ήλιου: 07:13 – Δύση ήλιου: 18:05 Η Σελήνη είναι 8.2 ημερών

Ο βίος του Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος

O άγιος Θεόδωρος ο Τήρων, καταγόταν από χωριό της Αμάσειας στη Μαύρη Θάλασσα και έζησε στο χρόνια των αυτοκρατόρων Μαξιμιανού και Μαξιμίνου. Ονομάζεται Τήρων, διότι κατετάγη στο στράτευμα των Τηρώνων, δηλ. των νεοσύλλεκτων. Στη διάρκεια των διωγμών του Διοκλητιανού αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το στράτευμα επειδή ήταν χριστιανός και πήγε στα Ευχάιτα. Εκεί πληροφορήθηκε ότι στο δάσος κοντά στη πόλη, είχε τη φωλιά του ένας φοβερός δράκος, ο οποίος ήταν πραγματική μάστιγα για την περιοχή. Αμέσως ο Θεόδωρος προσευχήθηκε, ζήτησε δύναμη από τον παντοδύναμο Θεό και πήγε στο δάσος όπου συναντησε και σκότωσε τον δράκο. Λίγο αργότερα έμαθε ότι οι χριστιανοί συστρατιώτες του άρχισαν να λιποψυχούν και να θυσιάζουν στο είδωλα. Για το λόγο αυτό επέστρεψε στο τάγμα του, όπου κάποιο βράδυ αγανακτισμένος από τα βασανιστήρια των χριστιανών, έκαψε το ξύλινο είδωλο της θεάς Βεάς. Oμολόγησε τη πίστη του με θάρρος και ψυχική ευφροσύνη. Τελικά ρίχθηκε σε πυρακτωμένη κάμινο.

Πηγή: ecclesia.gr

