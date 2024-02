Οικονομία

Θεοχάρης: Τα δημοσιονομικά περιθώρια για παροχές έχουν εξαντληθεί

Οι φορολογούμενοι που μπαίνουν στο στόχαστρο των ελεγκτικών Αρχών και οι αλλαγές στον τρόπο πληρωμής του ΕΝΦΙΑ και του φόρου εισοδήματος.

Ο υφυπουργός Οικονομικών, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Στούντιο με Θέα» και ερωτηθείς αν θα υπάρξει έκτακτο επίδομα για τις ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας το Πάσχα, απάντησε κατηγορηματικά ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνει μια τέτοια συζήτηση.

«Ναι στην εκτέλεση του Προϋπολογισμού τον Ιανουάριο τα πήγαμε καλύτερα έναντι του στόχου, αλλά το αποτέλεσμα δεν μας επιτρέπει να κάνουμε σχέδια για παροχές. Για να υπάρξει μια ξεκάθαρη εικόνα θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα τουλάχιστον για 3 μήνες. Στην παρούσα φάση, πιστεύω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα αν σχεδιάσουμε έκτακτο επίδομα για το Πάσχα», εξήγησε ο κ. Θεοχάρης.

«Έχουμε εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια για παροχές και πρέπει να επιμείνουμε στους κανόνες της δημοσιονομικής σταθερότητας», συνόψισε στη συνέχεια.

Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, εξήγγειλε αυστηρούς ελέγχους για όσους δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, αλλά η καταναλωτική τους συμπεριφορά δεν εναρμονίζεται με αυτά, τονίζοντας ότι υπάρχουν 800 κραυγαλέες τέτοιες περιπτώσεις οι οποίες θα ελεγχθούν.

Σε ότι αφορά την εγκατάσταση POS για τους 35 κλάδους οι οποίοι υποχρεώθηκαν από φέτος στην εγκατάσταση τους για πρώτη φορά, τόνισε ότι δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση πέραν του τέλος Φεβρουαρίου.

Σε ότι αφορά την πληρωμή του φετινού ΕΝΦΙΑ, είπε ότι η πληρωμή του μπορεί να γίνει μέχρι και σε 11 δόσεις από 10 που ήταν μέχρι τώρα και από το 2025 θα μπορεί να γίνεται και σε 12 δόσεις. Τέλος σε ότι αφορά την φορολογία εισοδήματος, είπε ότι ο φόρος που θα προκύψει, μπορεί φέτος να πληρωθεί σε ως 8 μηνιαίες δόσεις.

