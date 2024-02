Κοινωνία

Κυψέλη: Διαρρήκτες έκαναν κλοπή και ξέχασαν το περίστροφο τους!

Πήραν τα χρήματα από το ταμείο, πήραν και το χρηματοκιβώτιο και ξέχασαν το περίστροφο τους…

Διάρρηξη σε συνεργείο πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην περιοχή της Κυψέλης.

Οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πόρτα του συνεργείου και αφού πήραν τα χρήματα που βρήκαν στο ταμείο, αφαίρεσαν και το χρηματοκιβώτιο της επιχείρησης το οποίο επίσης περιείχε χρηματικό ποσό.

Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι στο χώρο του συνεργείου βρέθηκε ένα περίστροφο κρότου, χωρίς φυσίγγια, το οποίο δεν ανήκει στον ιδιοκτήτη του καταστήματος.

