Θεσσαλονίκη: Έκαναν ληστείες με ψεύτικο όπλο (εικόνες)

Αρκετές ληστείες κατάφεραν να κάνουν τα μέλη της συμμορίας με το πιστόλι ''replica'' που χρησιμοποιούσαν και ''έπειθαν'' τα θύματά τους.

Από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κορδελιού – Εύοσμου Θεσσαλονίκης συνελήφθησαν, έπειτα από μεθοδική και ενδελεχής έρευνα, καθώς και τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας ΔΡΑΣΗ, απογευματινές ώρες την Παρασκευή, τρία άτομα που εμπλέκονται σε περιπτώσεις ληστείας που έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή του Ευόσμου.

Πρόκειται για τρεις ημεδαπούς (μια γυναίκα και δύο άντρες), ηλικίας 40, 39 και 38 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της σύστασης συμμορίας με σκοπό την τέλεση ληστειών, ληστείας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω από κοινού, κατά το χρονικό διάστημα από 07-02-2024 έως 14-02-2024, προέβησαν στη διάπραξη δύο 2 περιπτώσεων ληστείας σε καταστήματα καφέ – ψιλικών, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και δύο 2 απόπειρες ληστείας σε βάρος πεζών.

Σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιμοποιούσαν πιστόλι «REPLICA», ενώ για τη διαφυγή τους στις δύο πρώτες περιπτώσεις χρησιμοποίησαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα, τα οποία βρέθηκαν από τους αστυνομικούς και κατασχέθηκαν μαζί με είδη ρουχισμού που φορούσαν κατά την τέλεση των πράξεων.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν αρμοδίως.

