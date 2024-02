Καιρός

Καιρός - Κυριακή: Νεφώσεις, σταθερή θερμοκρασία και τοπικές βροχές

Αναλυτικά οι κατά τόπους προβλέψεις για φαινόμενα, θερμοκρασίες και ανέμους σε κάθε περιοχή της χώρας μας.

Γενικά αίθριος καιρός θα επικρατήσει την Κυριακή με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά και πιθανότητα ασθενών βροχών στη βόρεια Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Από το απόγευμα θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα βορειοανατολικά και πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 00 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 04 έως 18 βαθμούς και στα νησιά από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Τοπικός παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά.

Στην Αττική ο καιρός θα εξελιχθεί γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε καιρό γενικά αίθριο με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Θα υπάρξει τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά. Από το απόγευμα οι νεφώσεις στη Χαλκιδική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα αυξηθούν και τις βραδινές ώρες πιθανώς να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία οι προγνώσεις μιλούν για καιρό γενικά αίθριο. Από τις βραδινές ώρες στα ανατολικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα Νησιά Ιονίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Πελοπόννησο, αναμένεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 04 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη ο καιρός θα περιλαμβάνει λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με πιθανότητα ασθενών βροχών στη βόρεια Κρήτη μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνεόυν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Ο καιρός της Δευτέρας

Στο ανατολικό και το νότιο Αιγαίο γενικά αίθριος καιρός. Στις υπόλοιπες περιοχές πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία ασθενείς μεταβλητοί. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Στα βόρεια θα φτάσει τους 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

