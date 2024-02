Κόσμος

Ίμια: Τουρκική ακταιωρός μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα - Παρενέβη το Λιμενικό και αποχώρησε

Πώς ξεκίνησε το επεισόδιο. Επί 15 λεπτά είχαμε ναυμαχία στη θαλάσσια περιοχή της βραχονησίδας.

Σύμφωνα με πλήρως επιβεβαιωμένες πληροφορίες του στρατιωτικού συντάκτη του ΑΝΤ1 Χρήστου Μαζανίτη, περίπου στις 15.00 το μεσημέρι του Σαββάτο τουρκική ακταιωρός πέρασε εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Άμεσα επενέβη το Λιμενικό με 2 σκάφη, το οποίο προχώρησε σε κυνηγητό της τουρκικής ακταιωρού.

Επί 15 λεπτά είχαμε ναυμαχία στην θαλάσσια περιοχή των Ιμίων και όλα έδειχναν ότι η «ηρεμία του Αιγαίου» κρεμόταν από μία κλωστή.

Οι Τούρκοι, βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να προκαλούν – έχοντας απέναντί τους δύο ελληνικά σκάφη αποσύρθηκαν στα δικά τους χωρικά ύδατα ενώ ταυτόχρονα πήρε φωτιά το «κόκκινο τηλέφωνο». Ο Έλληνας πλοίαρχος του Λιμενικού, που είναι επιφορτισμένος για επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, σήκωσε το τηλέφωνο για την εκτόνωση της κατάστασης.

Για πρώτη φορά μετά την «Συμφωνία των Αθηνών» που υπέγραψαν Μητσοτάκης – Ερντογάν και την επίσκεψη που ακολούθησε στην Τουρκία του υπουργού Ναυτιλίας Χρήστου Στυλιανίδη, του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος και του Έλληνα Πλοίαρχου, φαίνεται ότι λειτούργησε ο «μηχανισμός εκτόνωσης εντάσεων» πριν ακόμη τα πράγματα εξελιχθούν σε κρίση.

