Ολλανδία - Χάγη: Δεκάδες μετανάστες εισέβαλαν στο κτήριο της όπερας (βίντεο)

Επεισόδια σημειώνονται αυτή την ώρα στη Χάγη μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών. Πυρπόλησαν περιπολικά, πέταξαν τούβλα

(εικόνα αρχείου)

Ταραχές σημειώνονται στη Χάγη της Ολλανδίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ένα μεγάλο πλήθος μεταναστών από την Ερυθραία εισέβαλε στο κτίριο της Όπερας και πέταξε τούβλα και πέτρες στους αστυνομικούς.

BREAKING:



Massive riots have started in The Hague in the Netherlands.



A large mob of Eritrean migrants has broken into the Opera House building and are throwing bricks and rocks at police officers.



Several police cars have been set on fire… pic.twitter.com/8Vf1f862fb