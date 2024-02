Πολιτισμός

Μενδώνη για επίδειξη μόδας στο Βρετανικό Μουσείο: Ευτελίζουν τα Γλυπτά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την οργή της για την επίδειξη μόδας στο Βρετανικό Μουσείο εξέφρασε η Υπουργός Πολιτισμού. Αντιδράσεις εξέφρασε και ο ΣΥΡΙΖΑ.

-

Την αντίδρασή της για την επίδειξη μόδας που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο Βρετανικό Μουσείο, μπροστά από τα Γλυπτά του Παρθενώνα, εκφράζει με δήλωσή της η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη σύμφωνα με την ΕΡΤ.

«Με τη διοργάνωση επίδειξης μόδας στις αίθουσες όπου εκτίθενται τα Γλυπτά του Παρθενώνα, το Βρετανικό Μουσείο, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύει τον μηδενικό σεβασμό του προς τα αριστουργήματα του Φειδία» αναφέρει χαρακτηριστικά η υπουργός.

«Οι ιθύνοντες του Βρετανικού Μουσείου ευτελίζουν και προσβάλλουν όχι μόνο το μνημείο αλλά και τις οικουμενικές αξίες που αυτό εκπέμπει. Οι συνθήκες έκθεσης και φύλαξης των γλυπτών, στη Duveen Gallery, συνεχώς επιδεινώνονται. Είναι η ώρα τα κλεμμένα και κακοποιημένα γλυπτά αριστουργήματα να αστράψουν στο αττικό φως» καταλήγει η κα Μενδώνη.

Αντιδράσεις εξέφρασε και η Κυριακή Μάλαμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Συγκεκριμένα ανέφερε «Η επίδειξη μόδας σε πασαρέλα στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο καταδεικνύει την ανευθυνότητα και σε συνδυασμό με την υπόθεση των κλοπών από τις αποθήκες του φανερώνει το μέγεθος του κινδύνου που διατρέχουν οι ελληνικές αρχαιότητες στο συγκεκριμένο χώρο. Η επιστροφή τους άνευ όρων κι ανταλλάγματος στον φυσικό τους τόπο είναι για εμάς αδιαπραγμάτευτη αρχή, απαράγραπτη και ζητούμε από τους θεσμούς της χώρας την δυναμική κι άνευ αστερίσκων δράση.

Επαναλαμβάνουμε στο πλαίσιο αυτό την ερώτηση που έχουμε απευθύνει πολλές φορές το προηγούμενο διάστημα στην Υπουργό Πολιτισμού : τι ακριβώς συζητά και με ποιον στη Βρετανία για τα γλυπτά του Παρθενώνα; Επίσης, χωρίς καμία αντιπολιτευτική διάθεση με “φόντο” τις αρχαιότητες, δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε τι δήλωνε η κυρία Μενδώνη όταν είχε επιτρέψει την φωτογράφιση του οίκου Dior στην Ακρόπολη κι αλλού. Έλεγε τότε η κυρία Υπουργός ότι το “event” εκφράζει “μια σύγχρονη, δημιουργική, εξωστρεφή Ελλάδα η οποία, χωρίς συμπλέγματα και εκπτώσεις, διεκδικεί τη θέση που της ανήκει στο διεθνές περιβάλλον”. Αν τις συγκεκριμένες δηλώσεις τις επικαλεστούν τώρα από το Βρετανικό Μουσείου τι θα μας απαντήσει η κυρία Μενδώνη;»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dr Nicholas Cullinan OBE (@nicholascullinan)

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνάκι: Φωτιά σε διαμέρισμα

Εξάρχεια: “Βροχή” από μολότοφ κατά διμοιρίας των ΜΑΤ

Λωρίδα της Γάζας: δεκάδες νεκροί από αεροπορικούς βομβαρδισμούς