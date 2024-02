Οικονομία

Ζαχαράκη: Έρχεται νέο επίδομα για τις αγρότισσες μητέρες

Τι αποκάλυψε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 σχετικά με το νέο επίδομα που σκέφτεται να φέρει η κυβέρνηση.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Στούντιο με θέα'' μίλησε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας της Ελλάδας, Σοφία Ζαχαράκη. Αναφέρθηκε στο νέο επίδομα που σκοπεύει να φέρει η κυβέρνηση για τις μητέρες που είναι αγρότισσες. Έτσι λοιπόν στο επίδομα που δίνεται στην τρίτεκνη και πολύτεκνη μητέρα θα προστεθεί και το επίδομα για την αγρότισσα για το πρώτο και το δεύτερο παιδί.

Συγκεκριμένα η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε: « Δεν μιλήσαμε ποτέ για τη γυναίκα αγρότισσα. Γυναίκες που είναι πίσω από τους συζύγους ή βοηθούν.

Επειδή χειριζόμαστε τον λογαριασμό αγροτικής εστίας σκοπεύουμε πάρα πολύ σύντομα το επίδομα που δίνουμε στην τρίτεκνη και πολύτεκνη μητέρα, να προσθέσουμε και την αγρότισσα που έχει το πρώτο και το δεύτερο παιδί.

Είναι μια παρέμβαση που θα φτάσει στο σύνολο των 2 εκατ. ευρώ και θα το κάνουμε από τον Απρίλιο και μετά. Δεν συνδέεται καθόλου με τις διαμαρτυρίες, αλλά έχει να κάνει με την ενίσχυση της αγροτικής οικογένειας.»

