Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: συνελήφθη ο πατέρας αναζητούνται η μητέρα και τα παιδιά

Με ποιες κατηγορίες συνελήφθη ο 45χρονος. Έρευνες για τον εντοπισμό των γυναικών και των ανήλικων παιδιών.

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή του 45χρονου μετά την αυτοψία κοινωνικής λειτουργού σε περιοχή του δήμου Ευρωστίνης - Ξυλοκάστρου, στην Κορινθία, όπου ζει απομονωμένη μία οικογένεια με ανήλικα παιδιά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 45χρονος κατηγορείται για απείθεια, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παράβαση του νόμου περί υποχρεωτικής φοίτησης παιδιών στο σχολείο.

Στο μεταξύ, με απόφαση του εισαγγελέα Κορίνθου, ο 15χρονος γιος που εντοπίστηκε μαζί με τον 45χρονο κατά την διάρκεια της αυτοψίας, πρόκειται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο παίδων στην Αθήνα.

Παράλληλα, η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό δύο γυναικών, ηλικίας 39 και 22 ετών, καθώς τριών ανηλίκων παιδιών, ηλικίας 13, έξι και ενός έτους αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 45χρονος προσήχθη για παρακώληση της αυτοψίας, διότι δεν ενημέρωνε για το που ακριβώς βρίσκονται τρία ανήλικα τέκνα, ενώ αναμένεται η απόφαση για το αν η προσαγωγή μετατραπεί σε σύλληψη ή όχι.

Ειδικότερα, κατά την διάρκεια της αυτοψίας στον χώρο βρίσκονταν εκεί ο 45χρονος με τον 15χρονο γιο, ενώ απουσίαζαν δύο γυναίκες, ηλικίας 39 και 22 ετών, καθώς και τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13, έξι και ενός έτους αντίστοιχα.

Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ανήλικων παιδιών, να ελεγχθούν τα έγγραφά τους και να εξακριβωθούν τα στοιχεία τους.

Μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας από την κοινωνική λειτουργό θα ενημερωθεί ο εισαγγελικός λειτουργός, σχετικά με τα ευρήματα που προέκυψαν.

