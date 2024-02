Κοινωνία

Κορινθία – Παλαιοχριστιανοί: Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ για τη σύλληψη του πατέρα

Ραγδαίες οι εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση. Τις αστυνομικές δυνάμεις συνοδεύει εισαγγελέας και υπηρεσίες του Δήμου.

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, στην περιοχή όπου διαμένει η αυτοαποκαλούμενη παλαιοχριστιανική οικογένεια που βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις τελευταίες ημέρες.

Τις αστυνομικές δυνάμεις συνοδεύει εισαγγελέας και υπηρεσίες του Δήμου. Αυτό προφανώς έρχεται ως συνέχεια, της χθεσινής εισαγγελικής παραγγελίας για τις συνθήκες διαβίωσης των μελών της οικογένειας και κυρίως των ανήλικων παιδιών που δεν πηγαίνουν στο σχολείο κατά παράβαση της νομοθεσίας.

Μέσα στο σπίτι που διαμένουν υπάρχει ένα τεράστιο λαγούμι το οποίο οδηγεί σε κατακόμβη και μέσω αυτής σε εκκλησία.

Να σημειωθεί πως στο σημείο που ζει η οικογένεια δεν υπάρχει τουαλέτα, καμία συνθήκη υγιεινής και στην οικογένεια υπάρχει και βρέφος και εγκυμονούσα γυναίκα.

