Super League - Βόλος: ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε τους βαθμούς στο Πανθεσσαλικό

Μεγάλη νίκη για τον ΠΑΣ Γιάννινα που κέρδισε τον Βόλο στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Χάρη σε δύο γκολ του Πέδρο Κόντε, ο ΠΑΣ Γιάννινα πήρε σπουδαία νίκη με 2-1 επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Ο Ισπανός φορ σκόραρε στο 32’ και στο 72’ για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, που «ανάσανε» βαθμολογικά, ενώ ενδιάμεσα για τους γηπεδούχους είχε ισοφαρίσει με φάουλ ο Γιασίν Αμίν Ασεχνούν (47’), σε ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι.

Οι Θεσσαλοί μπήκαν δυναμικά στο ματς και μόλις στο 4’ έχασαν σπουδαία διπλή ευκαιρία, με τον Γκέργκελι Νάγκι να αποκρούει με τα πόδια αρχικά το σουτ του Χουάν Μανουέλ Γκαρσία κι εν συνεχεία αυτό του Ασεχνούν. Στο 10λεπτο ο Βόλος σπατάλησε κι άλλη καλή στιγμή, με τον Νικολάι Άλχο να κάνει τη σέντρα από τα δεξιά και τον Μαξιμιλάνο Κόμπα να προλαβαίνει στο πρώτο δοκάρι τον Γεράσιμο Μπακαδήμα, αλλά να αστοχεί.

Στο 14’ ήταν η σειρά του ΠΑΣ Γιάννινα να απειλήσει, με τον Ροντρίγκο Εραμούσπε να πιάνει την καρφωτή κεφαλιά, μετά το κόρνερ του Ντάαν Ριένστρα, και τον Ντάνιελ Κόβατς να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ. Λίγο μετά το ημίωρο, όμως, μια αντίστοιχη φάση, έφερε το γκολ για τον «Αγιαξ της Ηπείρου». Κόρνερ του Ριένστρα, κεφαλιά του Εραμούσπε και ο Κόντε με διπλή προσπάθεια νίκησε τον Κόβατς για το 0-1 –τέρμα που κατακυρώθηκε μέσω του VAR (Αλέξανδρος Τσακαλίδης, Ανδρέας Φωτόπουλος) αφού είχε αρχικά ακυρωθεί για οφσάιντ.

«Χτίζοντας» πάνω στο γκολ, ο ΠΑΣ πλησίασε και σε ένα δεύτερο, στο 43’. Κόντε και Γιώργος Παμλίδης συνεργάστηκαν δις, με τη σκαστή κεφαλιά του Έλληνα επιθετικού να μην έχει όση δύναμη χρειαζόταν για να νικήσει τον Κόβατς. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, όμως, η ομάδα του Άνχελ Λόπεθ κατάφερε να ισοφαρίσει, με ένα υπέροχο φάουλ του Ασεχνούν, δίνοντας άλλο ενδιαφέρον στο ματς.

Ευκαιρίες εκατέρωθεν, με τον Κόντε (52’) και τον Επαμεινώνδα Παντελάκη (66’ – τρομερή επέμβαση Κόβατς) για τον ΠΑΣ, αλλά και τον Αλέξις Τρουιγέ (57’) για τον Βόλο. Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι ήταν αυτοί που έφτασαν σε δεύτερο τέρμα στο 73ο λεπτό, και πάλι με τον Κόντε. Ο νεοεισελθών Μέτε Κάαν Ντεμίρ συνεργάστηκε στα αριστερά με τον Γιάννη Κιάκο, ο οποίος σημάδεψε τον Ισπανό φορ, που με πλασέ στην κίνηση πέτυχε το 1-2.

Ο Λόπεθ έβαλε ό,τι είχε σε επιθετικό, αλλά πίσω δημιουργήθηκαν πολλά κενά. Η κεφαλιά του Παντελάκη στο 83’ «έγλειψε» το δοκάρι της εστίας του Κόβατς, για να χάσει απίθανη ευκαιρία στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Βόλος με τον Παναγιώτη Μωραϊτη. Ο Βασίλης Σούλης κράτησε το «τρίποντο» για τον «Αγιαξ της Ηπείρου», που έπιασε την Κηφισιά στην τελευταία θέση, με τους Θεσσαλούς να μένουν για ένατο ματς δίχως νίκη (0-3-6) και να κινδυνεύουν άμεσα.

Διαιτητής: Αναστάσιος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: Γκλάβτσιτς, Ασεχνούν, Ντε Καμπς, Γκαρσία, Καλογερόπουλος – Ροσέρο, Οσέι-Τουτού, Σούλης.

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Άνχελ Λόπεθ): Κόβατς, Άλχο (46’ Κίτσος), Καλογερόπουλος, Ράσιτς, Μύγας, Γκλάβτσιτς (73’ Μωραϊτης), Ντε Καμπς (73’ Μπαριέντος), Κόμπα (46’ Τρουιγέ), Ασεχνούν, Ποπέσκου (62’ Ολιβέιρα), Γκαρσία.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Μιχάλης Γρηγορίου): Νάγκι (61’ Σούλης), Οσέι-Τουτού, Κιάκος, Εραμούσπε (46’ Παντελάκης), Μπακαδήμας, Λιάσος, Ριένστρα, Τζίνο (70’ Καραχάλιος), Ροσέρο (88’ Σόρια), Παμλίδης (70’ Ντε Μιρ), Κόντε.

*Αναγκαστική αλλαγή έγινε στο ημίχρονο ο Ροντρίγκο Εραμούσπε καθώς τραυματίστηκε στην κλείδα στον αριστερό του ώμο.

*Αναγκαστική ήταν και η αλλαγή του Γκέργκελι Νάγκι, καθώς ο Ούγγρος τερματοφύλακας του ΠΑΣ χτύπησε στον αριστερό αστράγαλο σε σύγκρουσή του με τον Γιασίν Αμίν Ασεχνούν.

