Τρίκαλα: αποκεφάλισε τον πατέρα του με αλυσοπρίονο

Ο ίδιος ο γιος ενημέρωσε τις αρχές για το έγκλημα που διέπραξε.

Ένα φρικτό έγκλημα τελέστηκε στα Τρίκαλα όταν γιος αποκεφάλισε τον πατέρα του με αλυσοπρίονο.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από το trikalaola.gr ο 47χρονος γιος αποκεφάλισε τον 70χρονο πατέρα του με αλυσοπρίονο.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ίδιου ο οποίος ειδοποίησε την αστυνομία το έγκλημα δεν το διέπραξε σήμερα αλλά τουλάχιστον προ δύο ημερών,μέσα στην βιοτεχνία που διατηρούν στην οδό Καρδίτσης στα Τρίκαλα.

Ο ίδιος ειδοποίησε και το ΕΚΑΒ καθώς αυτοτραυματίστηκε με το αλυσοπρίονο.

Μάλιστα όταν έφτασαν εκεί οι Αρχές βρέθηκαν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα, καθώς εκτός από το κεφάλι, το οποίο βρισκόταν δίπλα στη σορό, ο δράστης είχε κόψει και τα χέρια του πατέρα του.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο άνδρας, ο οποίος συνελήφθη, νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ άνδρες της Αστυνομίας συνεχίζουν τις έρευνες.

