Ασπρόπυργος: Πυροβολισμοί σε αγώνα ποδοσφαίρου

Επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη σε αγώνα ποδοσφαίρου στον Ασπρόπυργο. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.

Ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη στον Ασπρόπυργο το απόγευμα της Κυριακής και πιο συγκειρμένα, στο γήπεδο Απόλλωνα που πραγματοποιούταν ο αγώνας μεταξύ Απόλλων Γκορυτσάς - Μανδραϊκός, όπου υπήρχαν κάρτες για επεισόδιο με πυροβολισμό έξω από το γήπεδο.

Στο σημείο ανευρέθησαν δύο κάλυκες αλλά δεν έχει βρεθεί ακόμα κάποιος τραυματίας.

Από αναζητήσεις στην Εθνική έχει ελεγχθεί ΙΧ πιθανόν από τους δράστες όπου ανευρέθη όπλο εντός του. Οι 4 επιβαίνοντες προσάγονται στην ΥΑΔΑ.

Προσαγωγές 10 ατόμων πραγματοποιήθηκαν σε Λεωφόρο ΝΑΤΟ και Μαγούλα.





