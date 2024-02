Κοινωνία

Πυροσβεστική - Αστυνομία: Καλέστε στο 112 σε περίπτωση ανάγκης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο και σε ποιες περιοχές δεν λειτουργούν τα τηλεφωνικά κέντρα της Αστνομίας και της Πυροσβεστικής.

-



Στον ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112, αντί του 199, θα πρέπει να τηλεφωνούν μέχρι νεωτέρας, οι πολίτες που θέλουν να καλέσουν την πυροσβεστική, στην περιφερειακή ενότητα των Σερρων και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα το Πυροσβεστικό Σώμα σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

"Ανακοινώνουμε ότι, λόγω βλάβης στο δίκτυο τηλεφωνίας 199, στα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και στην Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οι πολίτες θα πρέπει να καλούν στον Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης 112.

Σε περίπτωση αποκατάστασης της βλάβης, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση".

Ανακοίνωση σχετικά με βλάβη στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας «199» της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας στη Λήμνο

"Ανακοινώνουμε ότι, λόγω βλάβης στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας «199», της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μύρινας στο νησί της Λήμνου, οι πολίτες του νησιού θα πρέπει να καλούν στον Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112»."

Aντίστοιχη ενημέρωση εξέδωσε και η ΕΛΑΣ στην οποία αναφέρει χαρακτηρισικά:

"Ανακοινώνεται ότι λόγω βλάβης στο δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας των τηλεφωνικών κέντρων άμεσης επέμβασης «100» και των τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σερρών παρακαλούνται οι πολίτες να καλούν στον Ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112» για άμεση επικοινωνία με τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την παροχή οποιασδήποτε συνδρομής.

Σε περίπτωση αποκατάστασης της βλάβης, θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση".





Ειδήσεις σήμερα:

Μενδώνη για επίδειξη μόδας στο Βρετανικό Μουσείο: Ευτελίζουν τα Γλυπτά (βίντεο)

Ζαχαράκη: Έρχεται νέο επίδομα για τις αγρότισσες μητέρες

Αττική: Ανήλικος διακινούσε γυμνές φωτογραφίες συνομήλικής του