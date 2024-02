Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο: η επίδειξη μόδας και οι αντιδράσεις

Σάλος έχει προκλήθει από την απόφαση του Βρετανικού Μουσείου να διαθέσει την αίθουσα με τα ΓΛυπτά του Παρθενώνα, για να πραγματοποιηθεί επίδειξη μόδας.

Της Φωτεινής Νάσσου

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε η απόφαση του Βρετανικού Μουσείου, να παραχωρήσει την αίθουσα που βρίσκονται τα Γλυπτά του Παρθενώνα για να πραγματοποιηθεί επίδειξη μόδας, σχεδιαστή τουρκικής καταγωγής.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έκανε λόγο για ευτελισμό του μνημείου και μηδενικό σεβασμό, χωρίς ωστόσο να πάρει ουσιαστική απάντηση από το Μουσείο, το οποίο αρκέστηκε να δηλώσει ότι η φροντίδα της συλλογής είναι προτεραιότητα του!

Σκανδαλώδη χαρακτηρίζουν Έλληνες αλλά και Βρετανοί διανοούμενοι την επίδειξη μόδας Τούρκου σχεδιαστή μέσα στο Βρετανικό Μουσείο μπροστά στα Γλυπτά του Παρθενώνα, την ίδια ώρα που η Ελλάδα διεκδικεί να επαναπατρίσει τον κορυφαίο πολιτιστικό μας θησαυρό.

Παρότι το Βρετανικό Μουσείο ισχυρίζεται ότι η φροντίδα της συλλογής είναι προτεραιότητά του και μάλιστα προστατεύει τα γλυπτά από την κακή φύλαξη ή συντήρησή τους, που ενδεχομένως θα είχαν στην Ελλάδα― τέτοιες εκδηλώσεις μόνο το αντίθετο δείχνουν. Η υπουργός πολιτισμού αντέδρασε αμέσως

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου της μόδας απαθανατίζουν μοντέλα να περπατούν ανάμεσα στα αριστουργήματα του Παρθενώνα προσβάλλοντας σύμφωνα με την Βρετανίδα συγγραφέα Βικτόρια Χίσλοπ όχι μόνο το μνημείο αλλά και τις οικουμενικές αξίες που αυτό εκπέμπει.

Η Βικτόρια Χίσλοπ, σγγραφέας αναφέρει χαρακτηριστικά: "Ήταν μια πολύ προκλητική δράση. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι τέτοιο στον χώρο κοντά στα γλυπτά. Ακόμα συνεχίζονται οι κουβέντες ανάμεσα στο Μουσείο και την Ελλάδα αν πρέπει να γυρίσουν τα γλυπτά ή όχι στην Αθήνα αλλά δεν βοηθάει – είναι απίστευτο που έχουν κάνει αυτό. Για μένα έπρεπε να μη το κάνουν".

Η απάντηση του Βρετανικού Μουσείου

Εκπρόσωπος της διοίκησης του Βρετανικού μουσείου απάντησε στον ΑΝΤ1, απέφυγε ωστόσο να σχολιάσει ευθέως την αντίδραση της υπουργού πολιτισμού.

"Το Βρετανικό Μουσείο είναι χώρος διοργάνωσης εμπορικών εκδηλώσεων όταν δεν λειτουργεί για το κοινό. Φιλοξενούμε συχνά εκδηλώσεις όπως την Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου.

Ευχαριστούμε για την επικοινωνία δεν σχολιάζουμε το θέμα των αντιδράσεων".

Η επίδειξη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από τον Ερντέμ Μοραλίογλου και ήταν εμπνευσμένη κατά δήλωση του, από την εμβληματική εμφάνισή της Μαρίας Κάλλας ως Μήδεια, το 1953 στη Σκάλα του Μιλάνου.

Τα αριστουργήματα του Φειδία, όλα λαξευμένα σε μάρμαρο Πεντέλης βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση ομηρίας από το Βρετανικό μουσείο.

