Παλαιό Φάληρο - Νεκρός κλέφτης: Έπαθε ηλεκτροπληξία σε πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ (βίντεο)

Με την ζωή του πλήρωσε την προσπάθεια να κλέψει ο νεαρός άνδρας. Εκρήξεις αναστάτωσαν τους περίοικους, που βρήκαν νεκρό τον διαρρήκτη.

Τραγωδία με θύμα έναν άνδρα ηλικίας 20-30 ετών, εκτυλίχθηκε λιγο πριν από τις δύο τη νύχτα, στο Παλαιό Φάληρο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός, πάνω σε πυλώνα με μετασχηματιστή του ΔΕΔΔΗΕ, στην διασταύρωση των οδών Αιόλου και Τρίτωνος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι περίοικοι άκουσαν εκρήξεις από τον μετασχηματιστή και κάλεσαν την Πυροσβεστική.

Κάποιοι από αυτούς διέκριναν ότι κοντά στα καλώδια βρισκόταν ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Εικάζεται από τις Αρχές ότι προσπάθησε να κλέψει καλώδια για τον χαλκό τους ή ακόμη και τον ίδιο τον μετασχηματιστή.

Εννέα πυροσβέστες που επιχείρησαν με δύο υδροφόρα και ένα βραχιονοφόρο όχημα, μαζί με τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ που έφτασαν επί τόπου, αποκόλλησαν τον νεκρό άνδρα, ο οποίος είχε υποστεί ηλεκτροπληξία, από την οποία έχασε προφανώς ακαριαία την ζωή του.

