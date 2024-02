Αθλητικά

NBA All Star Game: Νίκη της Ανατολής του Αντετοκούνμπο με 200άρα

Για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, ομάδα ξεπέρασε τους 200 πόντους.

Κυριάρχησε η Ανατολή στο φετινό 73ο All-Star Game, που διεξήχθη στην Ινδιανάπολη. Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο επικράτησε της Δύσης με 211-186 και έγινε η πρώτη ομάδα που ξεπερνά τους 200 πόντους στην Ιστορία του θεσμού. MVP του αγώνα αναδείχθηκε ο Ντέιμιαν Λίλαρντ των Μιλγουόκι Μπακς, μέσα σε αποδοκιμασίες, αφού το κοινό στην Ινδιανάπολη ήθελε το βραβείο να πάει στον «δικό τους» Ταϊρίς Χάλιμπερτον.

Τα δωδεκάλεπτα: 53-47, 104-89, 160-136, 211-186

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Λίλαρντ με 39 πόντους και 11 τρίποντα ενώ 36 πόντους πρόσθεσε ο Τζέιλεν Μπράουν των Σέλτικς και 32 ο Χάλιμπερτον των Πέισερς.

Για τη Δύση, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς των Τίμπεργουλβς έκανε μεγάλο ματς και σταμάτησε στους 50 πόντους ενώ 31 είχε ο Σέι Γκίλντζιους-Αλεξάντερ των Θάντερ.

Σε ό,τι αφορά στον Γιάννη Αντετοκούνμπο είχε 23 πόντους (11/13 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 1/2 βολές), 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Οι συνθέσεις:

ΑΝΑΤΟΛΗ (Ντοκ Ρίβερς): Αντετοκούνμπο 23, Τέιτουμ 20 (4), Αντεμπάγιο 3 (1), Λίλαρντ 39 (11), Χαλιμπάρτον 32 (10), Μπανκέρο 6, Μπαρνς 16 (2), Μπράνσον 12 (2), Γιανγκ 5 (1), Μάξι 10 (2), Μίτσελ 9 (3), Μπράουν 36 (6)

ΔΥΣΗ (Κρις Φιντς): Ντουράντ 18 (4), Τζέιμς 8, Γιόκιτς 13 (1), Ντόντσιτς 7 (1), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 31 (7), Ντέιβις 6, Τζορτζ 13 (2), Λέοναρντ 5 (1), Τάουνς 50 (4), Κάρι 16 (4), Μπούκερ 15 (1), Έντουαρντς 4

Τα 17 ρεκόρ του φετινού All-Star Game:

Περισσότεροι πόντοι από μία ομάδα σε έναν αγώνα : Ανατολή με 211

Περισσότεροι πόντοι από δύο ομάδες στον ίδιο αγώνα : 397

Περισσότερο πόντοι από ομάδα που ηττήθηκε : Δύση με 186

Περισσότεροι πόντοι από μία ομάδα σε ένα μέρος : Ανατολή με 107 (στο δεύτερο μέρος)

Περισσότεροι πόντοι από δύο ομάδες σε ένα μέρος : 204

Περισσότεροι πόντοι από δύο ομάδες σε ένα δωδεκάλεπτο : 103

Περισσότερα εύστοχα τρίποντα από μία ομάδα : Ανατολή με 42

Περισσότερα εύστοχα τρίποντα από δύο ομάδες στο ίδιο παιχνίδι : 67

Περισσότερα εύστοχα τρίποντα από δύο ομάδες σε ένα μέρος : 35

Περισσότερα εύστοχα τρίποντα από μία ομάδα σε ένα μέρος : Ανατολή με 22

Περισσότερες προσπάθειες για τρίποντο από μία ομάδα : Ανατολή με 97

Περισσότερες προσπάθειες των δύο ομάδων για τρίποντο στο ίδιο ματς : 168

Περισσότερες προσπάθειες για σουτ από τις δύο ομάδες στο ίδιο παιχνίδι: 289

Περισσότεροι πόντοι από έναν παίκτη σε ένα μέρος : Καρλ-Άντονι Τάουνς με 40

Περισσότεροι πόντοι από έναν παίκτη σε ένα δωδεκάλεπτο : Καρλ-Άντονι Τάουνς με 31

Περισσότερες προσπάθειες για σουτ σε ένα μέρος : Καρλ-Άντονι Τάουνς με 27

Περισσότερες προσπάθειες για σουτ σε ένα δωδεκάλεπτο : Καρλ-Άντονι Τάουνς με 19

