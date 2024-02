Υγεία - Περιβάλλον

Μανώλης Μαυρομμάτης: Διασωληνώθηκε ο αθλητικογράφος, στη ΜΕΘ η σύζυγός του

Κρίσιμη είναι η κατάσταση της υγείας του δημοσιογράφου και της συζύγου του, οι οποίοι υπέστησαν εγκαύματα μετά από φωτιά στο σπίτι τους.

Διασωληνώθηκε ο αθλητικογράφος, Μανώλης Μαυρομμάτης, ο οποίος από την Κυριακή νοσηλεύεται στη μονάδα εγκαυμάτων, όπως και η σύζυγός του με την κατάσταση της υγείας και των δύο να κρίνεται κρίσιμη.

Ο 83χρονος έχει εγκαύματα στο 18% του σώματός του, όμως η κατάστασή του παρουσίασε επιδείνωση.

Η σύζυγός του νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με εγκαύματα στο 40% του σώματός της.

Το ζευγάρι υπέστη τα εγκαύματα, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι του, στο Κολωνάκι, ενώ κοιμόντουσαν.

Μεταφέρθηκαν αμέσως στο «Γ.Γεννηματάς» που εφημέρευε και νοσηλεύτηκαν στη Μονάδα Εγκαυμάτων της Πλαστικής Χειρουργικής.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, η σύζυγος του δημοσιογράφου διασωληνώθηκε και μπήκε σε μηχανική υποστήριξη εξ αρχής.

