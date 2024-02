Κοινωνία

Αρτέμιδα: Ανήλικη παρασύρθηκε ενώ έτρεχε να προλάβει το λεωφορείο για το σχολείο

Στην προσπάθειά της η ανήλικη να προλάβει το λεωφορείο για να πάει στο σχολείο παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα. Ποια η κατάσταση της υγείας της.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην λεωφόρο Βραυρώνος στην Αρτέμιδα.

Το τροχαίο συνέβη όταν μια 15χρονη κοπέλα στην προσπάθεια της να προλάβει το λεωφορείο πέρασε τρέχοντας κάθετα την λεωφόρο Βραυρώνος χωρίς να προσέξει το μαύρο διερχόμενο όχημα.

Όπως αναφέρει ο Αντιδήμαρχος Σπάτων Αρτέμιδος Παναγιώτης Λάμπρου, αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν ευτυχώς ο ελαφρύς τραυματισμός της 15χρονης η οποία διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

