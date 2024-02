Αθλητικά

Betsson - ΕΠΟ: Ημερίδα κατά της οπαδικής βίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις και παρεμβάσεις στην ημερίδα κατά της οπαδικής βίας, που διοργανώθηκε στο Betsson Hub.

-

Η Βetsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) διοργάνωσαν την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, ημερίδα με θέμα την οπαδική βία στο Betsson Hub, στην Θεσσαλονίκη (Γεωργίου Ανδρέου 56, Τ.Κ. 54627).

Στο πλαίσιο της χορηγίας για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson, πραγματοποιήσαν τη διεξαγωγή της ημερίδας, η οποία είχε ως στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κόσμου για την εξάλειψη κάθε μορφής βίας στο ποδόσφαιρο.

Η Betsson αποτελεί αρωγός του ελληνικού αθλητισμού και θεωρεί ως και δική της υποχρέωση να μπορέσει να βοηθήσει από την πλευρά της σε κάθε ενέργεια που θα συμβάλει στον περιορισμό της βίας εντός και εκτός γηπέδων.

Στην ημερίδα που έλαβε χώρα στο Betsson Hub, συζητήθηκαν θέματα που έχουν άμεση σχέση με όσα διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και έχουν ταλαιπωρήσει τον αθλητισμό της και όχι μόνο.

Την εκδήλωση συντόνισαν η Νατάσα Κουβελά και ο Χρήστος Κιούσης, οι οποίοι αρχικά καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια έδωσαν το λόγο στους ομιλητές.

Από την πλευρά του ο Managing Director της Betsson, κος Θάνος Μαρίνος, τόνισε:

«Αυτό που βιώνουμε δεν είναι κάτι ξένο για τις άλλες κοινωνίες και δεν είναι δικό μας φαινόμενο. Το ίδιο συμβαίνει στη Γερμανία, το ίδιο στην Ιταλία στο παρελθόν.

Και παρότι με ισχυρά μέτρα οι κυβερνήσεις προσπάθησαν με διάφορες ποινές να προχωρήσουν στην αλλαγή, αυτή πραγματοποιήθηκε όταν η κοινωνία το αποφάσισε. Η Θάτσερ όταν επέβαλλε τον αποκλεισμό των αγγλικών ομάδων δεν κατάφερε κάτι πάρα μόνο το να πλήξει οικονομικά τις ομάδες που ασχολούνται με τον αθλητισμό.

Η αλλαγή έγινε όταν το προϊόν αναβαθμίστηκε από όσους επένδυσαν, για να γίνει κάτι που θα προσελκύσει διαφορετικό κόσμο και θα αποτρέψει την βία.

Εδώ μαζευτήκαμε για να αναδείξουμε το θέμα της οπαδικής βίας. Δεν νομίζω κανένας από εμάς να έχει τη μαγική λύση. Πρέπει να μιλάμε περισσότερο για αυτό το θέμα και να το αναδείξουμε σαν κοινωνικό πρόβλημα. Μόνο έτσι θα το αναδείξουμε σωστά. Σε κάθε δράση που θα κάνουμε ως Betsson και ΕΠΟ, όπως τη σημερινή που είναι και μόνο η αρχή, θέλουμε να αφυπνίσουμε τον κόσμο για την οπαδική βία, να αναπτύξουμε τα θέματα που την προκαλούν και όσο το δυνατόν περισσότερο να τα αντιμετωπίσουμε.

Η επιμόρφωση και η παιδεία είναι σίγουρα από τους βασικούς πυλώνες για αυτό το εγχείρημα. Δεν γίνεται να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μόνο με ποινές.

H Betsson υπάρχει ως εταιρεία εδώ και 60 χρόνια και μία από τις βασικές αρχές που διέπει την εταιρεία τόσο για τους εργαζόμενους της όσο και για την ίδια την εταιρεία, είναι το One Betsson. Σε όποια χώρα δραστηριοποιείται προσπαθεί με τους τοπικούς φορείς ή με τις ομάδες που χορηγούνται, να αλλάξει τα πράγματα προς το καλύτερο.

Αυτό γίνεται μόνο με συνεννόηση και συνεργασία. Μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε. Η ΕΠΟ μόνη της δεν μπορεί αυτό να το κάνει. Μόνος του ο κύριος Καμπανός δεν μπορεί να το κάνει. Πρέπει όλη η κοινωνία να στηρίξει αυτό το εγχείρημα για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε και να μην φοβόμαστε να μιλάμε για την οπαδική βία, για να φύγει και αυτή από το τραπέζι κάποια στιγμή.

Δεν πρέπει να την έχουμε ως ένα θέμα που μας περιορίζει να πάμε στο γήπεδο και να διασκεδάζουμε. Μην ξεχνάμε ότι ο αθλητισμός πέρα από σωματική υγεία είναι και ψυχική.

Είναι ένα μέρος της διασκέδασης που έχουμε σαν άνθρωποι. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που θα κάνουμε με την ΕΠΟ και σαν Betsson και μέσω της κοινωνικής ευθύνη μας θέλουμε να επιμορφώσουμε τον κόσμο».

Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, κος Παναγιώτης Μπαλτάκος, ο οποίος υποστήριξε ότι: «Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την Betsson που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη λεγόμενη οπαδική βία.

Η βία δεν είναι αθλητικό φαινόμενο. Δεν είναι οπαδικό φαινόμενο με την έννοια των γηπέδων και μόνο. Η βία υπάρχει στην κοινωνία, υπάρχει στον καθένα από εσάς που με ακούτε τώρα να σας μιλάω. Είναι φαινόμενο πολιτικό και κοινωνικό. Πρέπει να εξαλείψεις την αιτία της. Επειδή όμως μιλάμε για την οπαδική βία εκείνο όμως που εμένα με ενδιαφέρει είναι να απενοχοποιήσω τις ΠΑΕ, να απενοχοποιήσω τις ομάδες, γιατί αυτές τιμωρούνται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν το πως λειτουργούν οι σύνδεσμοι και οι οπαδοί. Και εγώ από εκεί προέρχομαι, ξεκίνησα έφηβος σε κάποιο σύνδεσμο.

Στο ποδόσφαιρο λένε ότι μπορείς να κρίνεις μόνο αν έχεις παίξει. Να κρίνεις μία θέση αν έχεις παίξει και εσύ σε αυτήν. Αν δεν έχεις πάει ποτέ σε σύνδεσμο δεν μπορείς να τους γνωρίζεις. Αν δεν γνωρίζεις λες ωραία τιμωρούμε την ΠΑΕ, τιμωρείς δηλαδή τον άσχετο, δηλαδή τον μη ένοχο, προσπαθείς μέσω του μη ενόχου να περιορίσεις το φαινόμενο της βίας που δημιουργούν οι ένοχοι. Και επειδή δεν μπορείς να πιάσεις τους ενόχους, επειδή δεν υπάρχει η θέληση και η δυνατότητα να μπορείς να το κάνεις αυτό τιμωρείται ο αθώος.

Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα ήρθα και εδώ, να πω αυτά τα πράγματα, σε μία πόλη που μάλιστα υποφέρει από την οπαδική βία. Ένα ζωντανό παράδειγμα που τον βλέπετε εδώ και είναι μπροστά σας. Νωρίτερα μίλησα μαζί με τον κύριο Καμπανό και του είπα ότι θα είναι τιμή για μας να έρθει ως επίτιμος προσκεκλημένος στον τελικό του Κυπέλλου, κάτι που θα μας δώσει χαρά. Από την πλευρά του και ο ίδιος μέσω της θέσης του θα δώσει στον κόσμο να καταλάβει ότι τα μαχαίρια, τα σίδερα, τα σφυριά δεν είναι ο τρόπος για να λυθούν τα θέματα των ομάδων.

Για αυτό είμαστε εδώ σήμερα από την πλευρά μας, για να πούμε ότι η ΕΠΟ έχει την επιθυμία και τη θέληση να δημιουργήσει το υπόβαθρο εκείνο που θα μειώσει το φαινόμενο της οπαδικής βίας και αυτό δεν γίνεται με το να κλείσουμε τα γήπεδα. Θα πρέπει λοιπόν το κράτος να βρει τους πραγματικούς ενόχους».

Από την μεριά του ο Tομεάρχης Ευαισθητοποίησης Κατά της Αθλητικής Βίας στο τμήμα της αντιπεριφέρειας Αθλητισμού και πατέρας του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, κος Αριστείδης Καμπανός:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση και δίνω την υπόσχεση ότι θα είμαι στον τελικό και είναι τιμή μου.

Επιστρέψτε μου από την πλευρά μου να γίνω σκληρός ακόμα και για την ίδια την κοινωνία. Δύο χρόνια πέρασαν από αυτήν την αποφράδα μέρα, όταν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, τυφλά καθοδηγούμενοι από τα άγρια ένστικτά τους καθόρισαν τη ζωή του Άλκη Καμπανού. Και αυτό γιατί ένα παιδί από την παρέα του φώναξε ότι είναι Άρης. Για μένα και τη σύζυγό μου τη Μελίνα σταμάτησε ο χρόνος εκείνη τη στιγμή. Το πως βιώνουμε όλη αυτήν την κατάσταση αυτό το διάστημα είναι ένα καλό ερώτημα. Πολλές νιώθω ότι πνίγομαι. Πνίγομαι στον πόνο, στον θρήνο, στη θλίψη και πολλές φορές θέλω να πάρω αέρα. Αλλά δυστυχώς ο αέρας που αναδύει η κοινωνία μας έχει μία παράξενη μυρωδιά.

Πως γίνεται να θρηνούμε μέσα σε δύο χρόνια τρία νέα παλικάρια, να έχουμε αρκετούς τραυματίες και πολλούς μα πάρα πολλούς αρρώστους και η κοινωνία μας να μένει αμέτοχη.

Και όσοι αναρωτιούνται ποιοι είναι οι άρρωστοι. Είναι αυτοί οι ίδιοι οπαδοί των ομάδων που λένε πως είμαι άρρωστος με την ομάδα μου.

Και τα μυαλά στα κάγκελα, δεν έχω οικογένεια, δεν έχω κοπέλα, φτάνει που έχω την ομάδα μου αλλά και άλλα πολλά, που ακούγονται ως συνθήματα της αρρωστημένης αυτής κατάστασης.

Μηνύματα που περνούν τις ωτοασπίδες της αδιαφορίας μας. Πως είναι δυνατόν να προέκυψε αυτή η αρρώστια από ένα ευγενές άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο και ο αθλητισμός. Αθλητισμός είναι η σωματική και ψυχική καλλιέργεια.

Στην αρχαία Ελλάδα οι Ολυμπιακοί αγώνες λάμβαναν χώρα στην Ελλάδα και οι Έλληνες αγωνιζόντουσαν για ένα κλαδί ελαίας. Όμως οι αθλητικοί αγώνες έδωσαν τη σκυτάλη στους ρωμαϊκούς αγώνες και στη συνέχεια σε αγώνες συγκρούσεων ομάδων και οπαδών των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο.

Ο νεαρός φίλαθλος ταυτίζει τον εαυτό του με την ομάδα ενώ οι απόψεις του αποκτούν δογματικό χαρακτήρα και ο φανατισμός φωλιάζει στις καρδιές αυτών των ανθρώπων. Ο οπαδισμός γεννάει φανατισμό και ο φανατισμός τη βία. Μπορεί οι ποδοσφαιρόφιλοι από το ακροατήριο να θεωρούν ακραίες τις παραπάνω τοποθετήσεις, όμως είναι υπαρκτές και χωρίς καθολικό χαρακτήρα σε όλους τους ανθρώπους. Τα γεγονότα αποτελούν τον αδιάψευστο μάρτυρα της μετάβασης από το άθλημα στον πόλεμο, από τους αθλητές σε μονομάχους από τον θεατή στον οπαδό και από την υγεία στην αρρώστια. Αυτή η στρεβλή κατάσταση του ψυχισμού και κυρίως των νεαρών οπαδών, οι οποίοι επηρεάζονται πιο εύκολα και μαζί με τη γιγάντωση των οικονομικών μεγεθών, δημιουργούν συνθήκες ώστε συγκεκριμένο επιτήδειοι να εκμεταλλευτούν τη δεδομένη κατάσταση. Έτσι μέσα στις ποδοσφαιρικές ομάδες βρήκαν στέγη παραβατικά άτομα, που οδηγούν τα νεότερα παιδιά σε δράσεις για δικό τους όφελος.

Και τότε είναι που θα αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς τι μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας. Η απάντηση είναι απλή. Πρώτα πρέπει να αλλάξουμε τους εαυτούς μας. Πρέπει να πείσουμε εμάς και κυρίως τα παιδιά μας πως όταν συμμετέχουμε σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, συμμετέχουμε για να ευχαριστηθούμε το θέαμα και να επιβραβεύσουμε τους ποδοσφαιριστές και τους πραγματικούς οπαδούς του αθλήματος. Η επιβράβευση δεν εξαρτάται από το χρώμα της φανέλας αλλά από τη προσπάθεια που καταβάλουν οι αθλητές και τον ιδρώτα που χύνουν για να ξεπεράσουν τα όρια και τον ίδιο τους τον εαυτό. Το φίλαθλο πνεύμα υπερνικά την οπαδική συμπεριφορά όταν οι φίλαθλοι χειροκροτάνε νικητές και ηττημένους. Ακόμα και αν η πλευρά των ηττημένων είναι η ομάδα τους. Και αυτό μας χαλάει ψυχικά τότε καλύτερα να μην δούμε τον αγώνα. Υπάρχουν πιο σοβαρά πράγματα στη ζωή μας που μπορούν να μας χαλάσουν τη διάθεση. Αφήστε το ποδόσφαιρο στην άκρη και ας κάνουμε το επόμενο βήμα, που είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας. Αυτήν των κοινωνικών προτύπων, της διαφορετικότητας της άποψης, της δημοκρατίας. Της φυλετικής διαφορετικότητας και αυτής των ομάδων. Να αφήσουμε το εγώ μας για να αναδειχθεί το εμείς. Ας μάθουμε στα παιδιά μας ότι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας είναι η σχέση μας με τους συνανθρώπους μας και όταν δίνουμε αγάπη παίρνουμε αγάπη. Όταν δίνουμε μίσος παίρνουμε πίσω μίσος. Δεν φτάνουν οι νόμοι και οι τιμωρίες. Αν θέλουμε να αλλάξουμε πρέπει να αλλάξουμε πρώτα τους εαυτούς μας. Όλοι μας είμαστε ένοχοι και συνένοχοι στην αδιαφορία. Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις φωνές και να πούμε ότι αγαπάμε τον Άρη, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό την ΑΕΚ, οποιαδήποτε ομάδα μα πιο πολύ αγαπάμε την οικογένειά μας την πατρίδα και τον συνάνθρωπό μας.»

Στη ημερίδα παραβρέθηκε μεταξύ άλλων και ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκη με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, κος Δημήτρης Κούβελας, ενώ σε αυτήν επίσης μίλησαν:

ο Αντιδήμαρχος Ψηφιακής Πολιτικής & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, κος Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος

ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού Κεντρικής Μακεδονίας, κος Χρήστος Μήττας

ο Διδάσκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, κος Διαμαντής Μαστρογιαννάκης

ο Tεχνικός Διευθυντής των Ακαδημιών του Betsson Άλμα Club και πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής, κος Γιώργος Αμανατίδης

τα ιδρυτικά μέλη της ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου, ΜΠΑΜ FC, Χάρης Μηλιώνης και Χάρης Τάσος.