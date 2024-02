Ναβάλνι: Καταγγελία για δολοφονία με novichok - Βίντεο με την σορό του να φυγαδεύεται νύχτα; (εικόνες)

Ένα αυτοκίνητο της αυτοκινητοπομπής ήταν χωρίς σήμανση - πιθανώς όχημα της υπηρεσίας ασφαλείας της FSB. Τι υποστηρίζει η χήρα του ΝΜαβάλνι, κατηγορώντας τον Πούτιν ως υπαίτιο.

Στην καταγγελία ότι ο Αλεξέι Ναβάλνι έπεσε θύμα δηλητηρίασης με την ουσία novichok προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (19/2) η σύζυγός του, Γιούλια Ναβάλναγια.

Μέσω βίντεο, η χήρα του μεγάλου πολιτικού αντιπάλου του Βλαντιμίρ Πούτιν, κατήγγειλε ότι ο Ρώσος πρόεδρος σκότωσε τον σύζυγό της, ενώ παράλληλα τόνισε ότι θα συνεχίσει το έργο του και θα αγωνιστεί για μια ελεύθερη Ρωσία.

«Πριν από τρεις ημέρες ο (Ρώσος πρόεδρος) Βλαντίμιρ Πούτιν σκότωσε τον σύζυγό μου Αλεξέι Ναβάλνι. Ο Πούτιν σκότωσε τον πατέρα των παιδιών μου», επεσήμανε. Σκοτώνοντάς τον, «ο Πούτιν θέλησε να σκοτώσει την ελπίδα μας, την ελευθερία μας, το μέλλον μας», εκτίμησε η ίδια.

«Σκοτώνοντας τον Αλεξέι, ο Πούτιν σκότωσε τον μισό εαυτό μου, τη μισή καρδιά μου και τη μισή ψυχή μου», συνέχισε η ίδια.

«Αλλά εξακολουθώ να έχω το άλλο μισό και αυτό μου λέει ότι δεν έχω δικαίωμα να τα παρατήσω. Θα συνεχίσω το έργο του Αλεξέι Ναβάλνι, θα συνεχίσω να πολεμάω για τη χώρα μας», συμπλήρωσε η Γιούλια Ναβάλναγια.

Η σύζυγος του αντιφρονούντα υπογράμμισε επίσης: «Θέλω να ζήσω σε μια ελεύθερη Ρωσία, θέλω να χτίσω μια ελεύθερη Ρωσία».

Για τον λόγο αυτό απευθύνθηκε προς τους Ρώσους ζητώντας τους «να σταθείτε στο πλευρό μου, σας ζητώ να μοιραστείτε την οργή μαζί μου. Οργή, θυμό, μίσος προς αυτούς που τόλμησαν να σκοτώσουν το μέλλον μας».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «δεν είναι ντροπή να φοβάσαι, είναι ντροπή να μην κάνεις κάτι, είναι ντροπή να αφήνεις να σε τρομοκρατούν».

«Κρύβουν τη σορό του»

Η Ναβάλναγια κατηγόρησε εξάλλου τις ρωσικές αρχές ότι κρύβουν τη σορό του συζύγου της και ότι περιμένουν να εξαφανιστούν από τον οργανισμό του τα ίχνη του νευροπαραλυτικού παράγοντα νόβιτσοκ.

Η ίδια επεσήμανε ότι «γνωρίζουμε ακριβώς γιατί ο Πούτιν σκότωσε τον Ναβάλνι πριν από τρεις ημέρες. Θα σας το πούμε σύντομα. Σίγουρα θα μάθουμε ποιος ακριβώς έφερε σε πέρας αυτό το έγκλημα και με ποιο τρόπο. Θα πούμε ονόματα και θα δείξουμε πρόσωπα».

Εν τω μεταξύ, μια αυτοκινητοπομπή, που εικάζεται ότι μετέφερε τη σορό του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι από τη σωφρονιστική αποικία στον αρκτικό κύκλο όπου κρατούνταν εκτίοντας ποινή 19 ετών κάθειρξης, καταγράφηκε σε βίντεο – τη στιγμή που η οικογένειά του δεν έχει πρόσβαση στη σορό του για τρίτη ημέρα μετά τον θάνατό του.

Ένα βαν που πιστεύεται ότι μετέφερε το πτώμα εθεάθη τη νύχτα, Παρασκευή 16 προς Σάββατο 17 Φεβρουαρίου, με τη συνοδεία οχημάτων της φυλακής και δύο περιπολικών της αστυνομίας.

Ένα αυτοκίνητο της αυτοκινητοπομπής διακρίνεται χωρίς σήμανση - πιθανώς όχημα της υπηρεσίας ασφαλείας της διαβόητης FSB (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

