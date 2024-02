Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης - Παναιτωλικός: ανατροπές αλλά... ισοπαλία στο “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”

Ο Οικονόμου στις καθυστερήσεις έκοψε το δρόμο του Αστέρα προς τα play off.

Η καρφωτή κεφαλιά του Μάριου Οικονόμου στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στην Τρίπολη και χάρισε έναν πολύτιμο βαθμό στον Παναιτωλικό στην έδρα του Αστέρα, στο ματς με το οποίο ολοκληρώθηκε η 23η αγωνιστική της Super League. Σε ένα απίστευτο παιχνίδι γεμάτο ανατροπές και συγκινήσεις ως το φινάλε, οι Αγρινιώτες προηγήθηκαν στο 42’ με τον Ντίας, ο Αστέρας «γύρισε» το σκορ με δύο κεφαλιές «δυναμίτες» απ’ τους Μιριτέλο και Ζουκάνοβιτς στην «καρδιά» της άμυνας του Παναιτωλικού, όμως στο τέλος «μίλησε» ο Οικονόμου.

Ο Αστέρας, αν και διατήρησε το αήττητό του απέναντι στον Παναιτωλικό ανεξαρτήτου έδρας (8 νίκες, 11 ισοπαλίες) έχασε μοναδική ευκαιρία να μειώσει την απόστασή του απ’ την 6η Λαμία στους δύο βαθμούς στη μεγάλη «μάχη» για το τελευταίο «εισιτήριο» των play off.

Οι Αγρινιώτες «χτύπησαν» πρώτοι τους γηπεδούχους στο 42’, όταν από μεγάλο λάθος του Γιαμπλόνσκι, ο Ντίας έκλεψε την μπάλα, προχώρησε δέκα μέτρα κι εκτέλεσε τον Γραμματικάκη για το 0-1.

Ο Αστέρας «απάντησε» άμεσα και πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, ισοφάρισε στο 45’+2’ με δυνατή κεφαλιά του Μιριτέλο μέσα απ’ τη μικρή περιοχή. Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου οι γηπεδούχοι πίεσαν ακόμη περισσότερο την αγρινιώτικη ομάδα και πήραν το προβάδισμα το 65’. Ο Καλτσάς εκτέλεσε φάουλ από τα δεξιά και έφερε τη μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, με τον Ζουκάνοβιτς να παίρνει δυνατή κεφαλιά και να εκτελεί τον Στεργιάκη, κάνοντας το 2-1.

Οι αλλαγές του Γιάννη Πετράκη «αφύπνισαν» τον Παναιτωλικό που βρήκε δίχτυα με τον Τορεχόν στο 81’, όμως το τέρμα του ακυρώθηκε ως οφσάιντ, καθώς ο Ζοάο Πέντρο βρισκόταν μπροστά από τον Γραμματικάκη κι επηρέαζε τη φάση.

Η επιμονή του Παναιτωλικού επιβραβεύτηκε με γκολ ισοφάρισης στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Από κόρνερ του Χουάνπι, ο Οικονόμου πήρε καρφωτή κεφαλιά και ισοφάρισε σε 2-2 για τους Αγρινιώτες μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων το ματς έγινε... γκραν γκινιόλ. Στο 90’+5’ ο Λομονάκο βγήκε μόνος του με τον Γραμματικάκη για να κάνει την ολική ανατροπή, όμως έχασε το κοντρόλ κι ο γκολκίπερ του Αστέρα μπλόκαρε την μπάλα. Στο επόμενο δίλεπτο οι γηπεδούχοι είχαν τις δικές τους μεγάλες στιγμές όμως ο Τσάβες απέκρουσε εντυπωσιακά και το σουτ του Βαλιέντε, αλλά και μετά από ένα λεπτό την προσπάθεια του Μπαρτόλο (με την μπάλα να χτυπάει και στο δοκάρι), «σφραγίζοντας» το τελικό 2-2.

Διαιτητής: Στέφανος Κουμπαράκης (Κυκλάδων)

Κίτρινες: 67’ Γκος - 23’ Χουάνπι, 34’ Φρεντερίκο Ντουάρτε, 59’ Μλάντεν, 90’+5’ Λομονάκο

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Μίλαν Ράσταβατς): Γραμματικάκης, Καστάνιο (90’+3’ Μάντζης), Ζουκάνοβιτς, Άλβαρες (87’ Χουχούμης), Λύρατζης, Γκος (70’ Βαλιέντε), Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο, Κρεσπί Ρεγκίς (86’ Παλάσιος), Καλτσάς, Μιριτέλο.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Στεργιάκης (75’ λ.τρ. Τσάβες), Οικονόμου, Μπρούνο Ντουάρτε (76’ Ζοάο Πέντρο), Μλάντεν, Τορεχόν, Λιάβας, Πέρες, Χουάνπι, Φρεντερίκο Ντουάρτε (66’ Χατζηθεοδωρίδης), Καρέλης (75’ Στάγιτς), Ντίας (84’ Λομονάκο).