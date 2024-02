Κοινωνία

Κρυονέρι: Συναγερμός για ύποπτους φακέλους στο Κέντρο διανομής αλληλογραφίας

Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τους ύποπτους φακέλους.

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές, καθώς εντοπίστηκαν 4 ύποπτοι φάκελοι στο Κέντρο διανομής αλληλογραφίας στο Κρυονέρι.

Αποδέκτης το Β' ΑΤ Περιστερίου.

Στο σημείο σπεύδει κλιμάκιο του ΤΕΕΜ για τη διενέργεια ελέγχου.

Ο συναγερμός έληξε καθώς μετά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για φακέλους που περιείχαν υλικά για τσιγάρα και καπνό.

