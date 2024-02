Κοινωνία

Αστυνομικός σε διαθεσιμότητα... συνελήφθη για κλοπές (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι αρχές κατά τη διάρκει έρευνας στα σπίτια του αστυνομικού που βρισκόταν σε διαθεσιμότητα αλλά και του συνεργού του. Πώς "έμπαιναν" και άδειαζαν σπίτια.

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της 17ης Φεβρουαρίου 2024, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αστυνομικός που τελεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας και ιδιώτης για –κατά περίπτωση– σύσταση συμμορίας, διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, ενώ στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνεται και 25χρονος αλλοδαπός.

Προηγήθηκε καταγγελία σχετικά με τη δράση αστυνομικού σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, ενώ όπως εξακριβώθηκε επρόκειτο για αστυνομικό, ο οποίος είχε συλληφθεί στο παρελθόν και βρισκόταν σε κατάσταση διαθεσιμότητας.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη του εποπτεύοντος εισαγγελικού λειτουργού και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρτικής εξέτασης για τη διαπίστωση τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Έπειτα από συνδυαστική μελέτη, αξιολόγηση και ανάλυση του συγκεντρωθέντος προανακριτικού υλικού, προέκυψε ότι οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, οργανώθηκαν με σκοπό τη διάπραξη κακουργημάτων επιδιώκοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Ειδικότερα, εντόπιζαν οικίες κι αφού διαπίστωναν ότι οι ένοικοι απουσίαζαν, προχωρούσαν στην κατόπτευση του περιβάλλοντος χώρου και έπειτα εισέρχονταν στις οικίες και αφαιρούσαν αντικείμενα από το εσωτερικό τους.

Ο αστυνομικός εντοπίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/02/2024), καθώς έβγαινε από δωμάτιο βραχυχρόνιας μίσθωσης στο οποίο προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει κλοπή από κοινού με τον ιδιώτη συνεργό του και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη, αφού αρχικά προσπάθησε να διαφύγει προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς.

Από την έρευνα ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε -5- συνολικά περιπτώσεις κλοπής από τον εσωτερικό χώρο οικίας, αποθήκης, δωματίων βραχυχρόνιας μίσθωσης και από πεζό άτομο στην Αθήνα, ενώ ακόμα ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή έτερου ατόμου, 25χρονου αλλοδαπού, σε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις κλοπών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες που διέμεναν και χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κουκούλα τύπου full face,

μεταλλική ράβδος και ασύρματος,

γεμιστήρας φυσιγγίων, -12- φυσίγγια και κάλυκας φυσιγγίου των 9mm,

νάιλον σακουλάκι με φυτικά αποσπάσματα κάνναβης, βάρους 1,8 γραμμαρίων,

-8- μπρελόκ με συνολικά -23- κλειδιά,

-8- κινητά τηλέφωνα και -2- φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

μονάδες σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών,

διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές,

δελτίο ταυτότητας και άδεια οδήγησης,

τσαντάκι εντός του οποίου υπήρχε τραπεζική κάρτα,

κουτί με κόσμημα χρυσής απόχρωσης,

κομμάτι πλαστικού, με ενσωματωμένα δύο κλειδιά και μια ετικέτα,

νάιλον σακουλάκι που περιείχε χάπια,

χαρτονομίσματα ξένων χωρών και

αυτοκίνητο και μοτοσικλέτα, ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.

