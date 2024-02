Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ – Θεοχαρόπουλος: Δεν τέθηκε ζήτημα πρότασης μομφής κατά Κασσελάκη

Το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τα όσα γίνονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

«Δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, η κατάσταση δεν είναι ευχάριστη», είπε ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Και αναφερόμενος στο ερωτηματολόγιο και το συνέδριο που θα γίνει σε λίγες μέρες, είπε ότι, «χρειάζεται πράγματι ισχυρή αντιπολίτευση και γι’ αυτό κάνουμε το συνέδριο.

Υπήρξε μία αιφνιδιαστική ενέργεια με ένα ερωτηματολόγιο και άλλαξε μία ατζέντα, αντί να είναι το συνέδριο για το αγροτικό, τα μέλη θα έρθουν κι αντί για πολιτικά θέματα, θα συζητούν για το σήμα του».

Δεν εκφράστηκε διαφωνία για το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου, αλλά για τη στιγμή που τέθηκε χρονικά. «Πρέπει να γίνει οργανωμένα η συζήτηση για όλα αυτά. Προβλέπεται στο καταστατικό», ανέφερε σχετικά.

Όσο αφορά στην εκλογή του Στέφανου Κασσελάκη στην ηγεσία του κόμματος, αλλά κα στην παραμονή του στη θέση αυτήν, ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος τόνισε ότι, «ο πρόεδρος έχει εκλεγεί από τη βάση, γιατί λέγαμε να δώσουμε τον λόγο στα μέλη. Στηρίζω απολύτως και σέβομαι το αποτέλεσμα της βάσης που εξέλεξε τον πρόεδρο» και χαρακτήρισε «λάθος» τον τρόπο που άνοιξε αυτή η συζήτηση κι αυτό που ήταν δεύτερο λάθος ήταν η επιστολή προς όλα τα μέλη της ΠΓ, που πάει σε μία κατεύθυνση επίθεσης δύναμης».

«Εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ίδρυσε νέο κόμμα», συμπλήρωσε σχετικά αναφερόμενος στον Στέφανο Κσασσελάκη, για τον οποίον ωστόσο τόνισε ότι, «το διαζύγιο δεν δίνει πάντα τη λύση».

Για τη σημερινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το μέλος της εξέφρασε την πεποίθηση πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα παραστεί, ενώ για τα δύο βασικά ζητήματα της συνεδρίασης σημείωσε πως είναι δύο:

Αποκατάσταση λειτουργίας του κόμματος, όχι αιφνιδιασμοί

Διευκρινίσεις για την ανακοίνωση που δόθηκε στην πολιτική γραμματεία και τη δημοσιότητα

«Προχωρούμε με βάση τα ζητήματα που σας λέω, δεν μπήκε από κανέναν χθες στην ΠΓ το ζήτημα αλλαγής προέδρου. Αυτό που υπάρχει είναι η αποκατάσταση της λειτουργίας και το αν πρέπει να γίνει κεντρική επιτροπή πριν από το συνέδριο. Δεν μπήκε από κανέναν το ζήτημα της πρότασης μομφής», είπε για τα όσα ακούγονται για πρόταση μομφής κατά Κασσελάκη και ερωτηθείς αν υπάρχει κίνδυνος διάλυσης είπε πως, «υπάρχει κίνδυνος με όλα αυτά που γίνονται, ο κόσμος να απογοητευτεί και να στραφεί αλλού».

