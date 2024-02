Κοινωνία

Δάφνη: Ληστεία σε φούρνο μέρα μεσημέρι - Την απείλησαν με μαχαίρι (βίντεο)

Η Μαρία Αλετρά μιλάει στον ΑΝΤ1 για την ληστεία στον φούρνο της στην Δάφνη που έγινε το μεσημέρι ενω υπήρχαν τριγύρω πάρα πολλοί άνθρωποι.

Η Μαρία Αλετρά μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Καλημέρα Ελλάδα'' στον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου. Σχετικά με την ληστεία στον φούρνο στην Δάφνη είπε «Κυριακή μεσημέρι σε κεντρικό σημείο κοντά στο μετρό της Δάφνης ενώ είχε κόσμο εισήλθε ένας νεαρός με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και είπε στην υπάλληλο με την απειλή μαχαιριού να του δώσει ότι χρήματα υπήρχαν. Εκείνη δεν αντιστάθηκε και του τα έδωσε. Στη συνέχεια την απείλησε να μην βγει έξω και να μην φωνάξει βοήθεια»

Σχετικά με την συχνότητα που γίνονται ληστείες σε κεντρικά μαγαζιά ανέφερε «Είναι τα σημεία τέτοια που γνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχον μετρητά και αυτά απειλούν να πάρουν. Από τον φούρνο στη Δάφνη πήραν ποσό 200 ευρώ. Έχει γίνει καταγγελία»





