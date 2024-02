Κοινωνία

Ύποπτο αντικείμενο στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Έληξε ο συναγερμός, ο ύποπτος φάκελος εξετάστηκε από στελέχη του ΤΕΕΜ και της ΕΛΑΣ και κρίθηκε ακίνδυνος. Η καταγγελία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για επίθεση από τον Ρουβίκωνα.

το πρωί στην οδό Αχαρνών που βρίσκεται το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης όταν βρέθηκε ύποπτος χαρτοφύλακας. Έληξε ο συναγερμός που είχε σημάνει

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατέφθασαν στο σημείο, όπως και στελέχη της ΤΕΕΜ εξέτασαν τον χαρτοφύλακα όμως δεν βρήκαν κάτι επικίνδυνο.

Είχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Αχαρνών από το ύψος της πλατείας Βάθη και στην οδό Λιοσίων από το ύψος της οδού Μάγερ όπου πλέον διαξάγεται κανονικά η κυκλοφορία.

Η καταγγελία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης για επίθεση από τον Ρουβίκωνα

Επίθεση από τον Ρουβίκωνα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης καταγγέλλει ο αρμόδιος υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης. Με ανάρτησή του στα social media ο κ. Αυγενάκης αναφέρει: «Αργά το βράδυ χθες, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δέχθηκε επίθεση από τον Ρουβίκωνα, βάζοντας σε κίνδυνο το προσωπικό που παρέμενε στο κτίριο, καθώς και τους διερχόμενους πολίτες». «Η προσπάθεια εκφοβισμού και δημιουργίας κλίματος πανικού και αναταραχής θα ήταν λάθος να συσχετιστεί, έστω και σε μικρό βαθμό, με τον αγροτικό κόσμο. Κάθε πράξη βίας και ανομίας είναι μη αποδεκτή και δεν έχει καμία θέση απολύτως θέση στη Δημοκρατία μας».



