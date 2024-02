Κόσμος

Ασάνζ: Ύστατη προσπάθεια για να αποφύγει την έκδοση στις ΗΠΑ

«Εάν ηττηθεί, δεν έχει έχει πλέον καμιά δυνατότητα να ασκήσει έφεση» τόνισε η σύζυγός του.

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου η διήμερη ακροαματική διαδικασία εξέτασης της έφεσης του Τζούλιαν Ασάνζ κατά της απόφασης έκδοσής του στις ΗΠΑ.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Αγγλία, Ισαάκ Καρυπίδης, αυτή είναι η ύστατη προσπάθεια που κάνει ο Τζούλιαν Ασάνζ να μην εκδοθεί στις ΗΠΑ καθώς εκεί μεταξύ άλλων αντιμετωπίζει 17 κατηγορίες για κατασκοπεία.

Και αυτό γιατί το 2010 ο Ασάνζ δημοσιοποίησε χιλιάδες απόρρητα έγραφα που αφορούσαν στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες των Αμερικανών.

Σήμερα έξω από το Ανώτερο Δικαστήριο του Λονδίνου συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να τον στηρίξει καθώς είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι Ασάνζ δεν έκανε τίποτα παραπάνω από την ευσυνείδητη δουλειά ενός καλού δημοσιογράφου. Οι δικηγόροι του μέσα στο δικαστήριο υποστήριξαν ότι αν εκδοθεί στις ΗΠΑ υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να μην δικαστεί δίκαια. Χαρακτήρισαν την δίωξη του άνευ προηγουμένου υποστηρίζοντας πως επιδιώκει να ποινικοποιήσει την εφαρμογή μια συνηθισμένης δημοσιογραφικής πρακτικής απόκτησης και δημοσίευσης εγγράφων.

«Αλκατράζ των Βραχωδών Ορέων»

Προσπαθώντας να καθησυχάσουν για τη μεταχείρισή του, οι ΗΠΑ είχαν διαβεβαιώσει πως δεν θα φυλακιστεί στη φυλακή υψίστης ασφαλείας ADX στη Φλόρενς (Κολοράντο), γνωστή με το προσωνύμιο «Αλκατράζ των Βραχωδών Ορέων» και ότι θα έχει κλινική και ψυχιατρική φροντίδα. Είχαν αναφερθεί επίσης στην πιθανότητα να εκτίσει την ποινή του στην Αυστραλία.

Οι εγγυήσεις αυτές έπεισαν τη βρετανική δικαιοσύνη μεν, αλλά καθόλου τους υποστηρικτές του Τζούλιαν Ασάνζ, που θεωρούν τη δίωξή του πολιτική.

Αν εκδοθεί στις ΗΠΑ, δικαστεί και καταδικαστεί, αντιμετωπίζει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης ως ακόμη και 175 ετών διότι έφερε στο φως από το 2010 και μετά πάνω από 700.000 διαβαθμισμένα έγγραφα για τις αμερικανικές στρατιωτικές και διπλωματικές δραστηριότητες, ιδιαίτερα στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.

Στο υλικό που αποκάλυψε συμπεριλαμβάνεται βίντεο που δείχνει αμάχους, ανάμεσά τους δυο δημοσιογράφους και φωτοειδησεογράφους του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, να σκοτώνονται από πυρά επιθετικού ελικοπτέρου στο Ιράκ τον Ιούλιο του 2007.

Τα έγγραφα αυτά εξασφαλίστηκαν χάρη στην Τσέλσι Μάνινγκ, πρώην αναλύτρια του αμερικανικού στρατού. Μετά την καταδίκη της τον Αύγουστο του 2013 να εκτίσει 35 χρόνια κάθειρξης από στρατοδικείο, εντέλει αποφυλακίστηκε έπειτα από επτά χρόνια, με απόφαση του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Τις τελευταίες ημέρες οι εκδηλώσεις υποστήριξης στον Τζούλιαν Ασάνζ πολλαπλασιάστηκαν. Υπέρ του Αυστραλού έχουν ταχθεί πολλές δημοσιογραφικές οργανώσεις.

«Αρκετά»

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Άντονι Αλμπανέζι επέκρινε την περασμένη εβδομάδα τη δίωξη των αρχών των ΗΠΑ σε βάρος του ιδρυτή του WikiLeaks, τοποθετούμενος στη συνεδρίαση κατά την οποία το αυστραλιανό κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητεί να τερματιστεί.

«Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να να διαρκεί επ’ αόριστον», τόνισε ο κ. Αλμπανέζι στο ημικύκλιο, προσθέτοντας πως οι περισσότεροι Αυστραλοί συμφωνούν, ανεξαρτήτως πολιτικών απόψεων, ότι αυτή η ιστορία έχει κρατήσει «αρκετά».

Ο πρωθυπουργός πρόσθεσε πως ήγειρε το ζήτημα της υπόθεσης του κ. Ασάνζ «στο ύψιστο επίπεδο» στη Βρετανία και στις ΗΠΑ.

Μετά τη σύλληψή του από τη βρετανική αστυνομία τον Απρίλιο του 2019, έπειτα από επτά χρόνια που παρέμενε κλεισμένος στην πρεσβεία του Ισημερινού στο Λονδίνο για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία εξαιτίας κατηγοριών για σεξουαλικές επιθέσεις που μπήκαν έκτοτε στο αρχείο, κρατείται τα τελευταία χρόνια στη φυλακή υψίστης ασφαλείας Μπέλμαρς, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Στις αρχές του μήνα, η Άλις Τζιλ Έντουαρντς, η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια, κάλεσε τη βρετανική κυβέρνηση να τερματίσει τη διαδικασία έκδοσης: «Ο Τζούλιαν Ασάνζ πάσχει από χρόνια κατάθλιψη και υποτροπές. Έχει εκτιμηθεί πως υπάρχει κίνδυνος να αυτοκτονήσει», εξήγησε.

Κατά την άποψή της, «ο κίνδυνος να τεθεί σε απομόνωση για παρατεταμένο χρονικό διάστημα παρά την επισφαλή κατάσταση της ψυχικής υγείας του και η επιβολή δυνητικά δυσανάλογης ποινής εγείρουν ερωτήματα για το εάν η έκδοση του κ. Ασάνζ στις ΗΠΑ θα ήταν συμβατή με τις διεθνείς υποχρεώσεις του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα».

