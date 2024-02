Κοινωνία

Αγρότες - ΕΛ.ΑΣ: Σύσταση στους πολίτες να αποφύγουν το κέντρο της Αθήνας

Η κίνηση των αγροτών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Λεωφόρου Κηφισού ώστε να εισέλθουν με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων στη Λεωφόρο Αθηνών με προορισμό το Σύνταγμα

Η Ελληνική Αστυνομία συστήνει στους κατοίκους της Αθήνας να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους κεντρικούς δρομους της πόλης, και συγκεκριμένα περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας και της πλατείας Συντάγματος, ιδίως μετά τη μία το μεσημέρι έως και την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων των αγροτών.

«Λόγω των τροχονομικών μέτρων που λαμβάνουμε σήμερα, με έμφαση στο κέντρο της Αθήνας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους πολίτες να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους κεντρικούς οδικούς άξονες και συγκεκριμένα περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας και της πλατείας Συντάγματος, ιδίως μετά τη μία το μεσημέρι έως και την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων.

Όπως σας έχουμε ήδη ανακοινώσει η κίνηση των αγροτών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Λεωφόρου Κηφισού ώστε να εισέλθουν με τη συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων στη Λεωφόρο Αθηνών με προορισμό το Σύνταγμα.

Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν κατά περίπτωση διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση της κίνησης.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πολίτες σε περίπτωση ύπαρξης εξαιρετικού λόγου μετακίνησης μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης για τη λήψη οδηγιών».

