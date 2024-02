Οικονομία

Αγρότες: Στο κέντρο της Αθήνας τα τρακτέρ (βίντεο)

Έφτασαν τα πρώτα τρακτέρ στην Αθήνα. Στις 18:30 το συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα. Στο ΟΑΚΑ θα σταθμεύσουν τα λεωφορεία

Προς την πλατεία Ομονοίας οδεύουν τα πρώτα τρακτέρ που μπήκαν ήδη στην Αθήνα. Γύρω στη 1 το μεσημέρι το κονβόι των πάνω από 120 τρακτέρ από περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας πέρασε τις Αφίδνες και συνέχισε για την Αθήνα, με τα οχήματα να κινούνται με ταχύτητες περίπου 40 χλμ/ώρα. Λίγο μετά τη 1:30 άρχισαν να φτάνου στο Σύνταγμα τα πρώτα 9 τρακτέρ απο την Εύβοια.

Τα μέτρα της ΕΛΑΣ

Σε ισχύ τίθενται σταδιακά από αυτή την ώρα και τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πραγματοποίηση του συλλαλητηρίου, καθώς αναμένουμε να κλείσουν μία σειρά από κεντρικοί δρόμοι.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας έχει προγραμματισθεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο. Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).





Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν είναι οι εξής:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα: Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φθάσουν στο Σύνταγμα. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές οδούς.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι και την οδό Σέκερη.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Σε δήλωσή του το μεσημέρι της Τρίτης ο προϊστάμενος Θαλάμου Επιχειρήσεων Παρακολούθησης και Ελέγχου Κυκλοφορίας (Θ.Ε.Π.Ε.Κ.), Αστυνομικός Υποδιευθυντής Θεοφάνης Αναγνώστου κάλεσε τους πολίτες «να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους κεντρικούς οδικούς άξονες και συγκεκριμένα περιμετρικά της πλατείας Ομονοίας και της πλατείας Συντάγματος, ιδίως μετά τη μία το μεσημέρι έως και την ολοκλήρωση των κινητοποιήσεων» ενώ υπενθύμισε ότι «σε περίπτωση ύπαρξης εξαιρετικού λόγου μετακίνησης μπορούν να επικοινωνούν με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης για τη λήψη οδηγιών».

