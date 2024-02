Κόσμος

Μητέρα Ναβάλνι: Αφήστε με να δω τον γιο μου για τελευταία φορά

Η μητέρα του Ρώσου αντιφρονούντα, απηύθυνε έκκληση στον Βλαντιμίρ Πούτιν, ζητώντας να τις επιστραφεί η σορός του γιου της.

Η Λουντμίλα Ναβάλναγια, η μητέρα του Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι, ζήτησε να παραδώσει ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τη σορό του γιού της.

"Βλαντίμιρ Πούτιν...αφήστε με να δω τον γιο μου για τελευταία φορά", λέει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

"Σας απευθύνω έκκληση, Βλαντίμιρ Πούτιν, η λύση σε αυτό το πρόβλημα εξαρτάται μόνο από εσάς. Επιτρέψτε μου επιτέλους να δω τον γιο μου. Ζητώ να επιστραφεί το πτώμα του Αλεξέι χωρίς καθυστέρηση, ώστε να μπορέσω να τον θάψω με ανθρώπινο τρόπο", λέει στο μήνυμά της η Λουντμίλα Ναβάλναγια. Το βίντεο αυτό γυρίστηκε σχετικά κοντά στη σωφρονιστική αποικία "Πολικός Λύκος" πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο όπου ο Ναβάλνι εξέτιε ποινή 19ετούς κάθειρξης και όπου πέθανε ξαφνικά την Παρασκευή έπειτα από περίπατο.

Δυτικές χώρες και υποστηρικτές του Ναβάλνι λένε πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι υπεύθυνος για τον θάνατο του Ναβάλνι.

Η χήρα του Αλεξέι Ναβάλνι, η Γιούλια, υποστηρίζει ότι ο σύζυγός της δηλητηριάστηκε με νευροπαραλυτικό παράγοντα νόβιτσοκ.

Το Κρεμλίνο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη και είπε πως οι δυτικοί ισχυρισμοί ότι υπεύθυνος είναι ο Πούτιν είναι απαράδεκτοι.

Εντωμεταξύ το κοινωνικό δίκτυο X (πρώην Twitter) ανέστειλε προσωρινά την λειτουργία του προφίλ της χήρας του Ναβάλνι. Μέχρι στιγμής είναι άγνωστοι οι λόγοι για τους οποίους η πλατρφόρμα του Ίλον Μασκ προχώρησε σε αυτήν την απόφαση.

Προαγωγή σε υψηλόβαθμο σωφρονιστικό αξιωματούχο μετά το θάνατο του Ναβάλνι

O ρώσος πρόεδρος έδωσε προαγωγή σε υψηλόβαθμο αξιωματούχο του σωφρονιστικού συστήματος μερικές ημέρες μετά το θάνατο του αντιπολιτευόμενου Αλεξέι Ναβάλνι.

Ο Βαλέρι Μπογιαρίνοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας FSIN, η οποία είναι υπεύθυνη για τις ρωσικές φυλακές, προήχθη σε στρατηγό του υπουργείου Εσωτερικών.

Ο διευθυντής του Ιδρύματος Κατά της Διαφθοράς, το οποίο είχε ιδρυθεί από τον Ναβάλνι, έγραψε σήμερα στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Telegram πως ο Μπογιαρίνοφ ήταν προσωπικά υπεύθυνος για το βασανισμό του Ναβάλνι στη φυλακή.

«Αυτή πρέπει να γίνει κατανοητή ως η φανερή ανταμοιβή του εκ μέρους τον Πούτιν για τα βασανιστήρια», έγραψε ο Ιβάν Ζντάνοφ για την προαγωγή του Μπογιαρίνοφ.

Τον Ιούλιο 2023, η διαταγή του Μπογιαρίνοφ να περιοριστεί η δυνατότητα του αντιπολιτευόμενου πολιτικού να αγοράζει τρόφιμα και καθημερινά είδη πρώτης ανάγκης είχε γίνει γνωστή στη διάρκεια ακροματικής συνεδρίασης δικαστηρίου με κατηγορούμενο τον Ναβάλνι.

Οι φυλακισμένοι μπορούν κανονικά να χρησιμοποιούν τα χρήματά τους για να συμπληρώνουν από το κατάστημα της φυλακής τις ισχνές μερίδες που τους χορηγούνται.

Σύμφωνα με τον Ζντάνοφ, ο νεοπροαχθείς στρατηγός ήταν επίσης υπεύθυνος για περαιτέρω παρενοχλήσεις του φυλακισμένου Ναβάλνι.

Η προαγωγή του Μπογιαρίνοφ έγινε γνωστή χθες, Δευτέρα, όταν δημοσιεύθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Εκτός του Μπογιαρίνοφ, άλλοι τρεις αξιωματικοί των δυνάμεων επιβολής του νόμου προήχθησαν στο βαθμό του στρατηγού.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση ανάμεσα στο θάνατο του Ναβάλνι και τις προαγωγές, κάνοντας λόγο για διαδικασία ρουτίνας.

