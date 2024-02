Υγεία - Περιβάλλον

Μαυρομμάτης: Τα τελευταία νέα από τη μάχη που δίνει για να κρατηθεί στη ζωή

Πως διαμορφώνεται η κατάσταση της υγείας του και της συζύγου του, που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, μετά την πυρκαγιά στο σπίτι τους.

Σε κρίσιμη κατάσταση εξακολουθούν να νοσηλεύονται ο δημοσιογράφος και πρώην ευρωβουλευτής, Μανώλης Μαυρομμάτης και η σύζυγός του, που υπέστησαν εγκαύματα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο σπίτι τους.

Ωστόσο, σε ότι αφορά τον Μανόλη Μαυρομμάτη, τα τελευταία νέα επιτρέπουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.

Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι οι δείκτες υγείας του παρουσιάζουν ελαφρά βελτίωση, όπως και η αναπνευστική του λειτουργία. Επίσης, οι γιατροί κρίνουν ως θετικό το γεγονός ότι η υγεία του Μανώλη Μαυρομμάτη δεν επιδεινώθηκε. Η σύζυγός του Ειρήνη Μαυρομάτη είναι σε σταθερά κρίσιμη κατάσταση.

Στο τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, που εκδόθηκε εχθές, αναφέρεται ότι, «ο αθλητικογράφος και πρώην βουλευτής Μανώλης Μαυρομάτης, 82 ετών, νοσηλεύεται με θερμικά εγκαύματα βαθέως μερικού και ολικού πάχους που αφορούν τμήματα κάτω άκρων, κορμού, αριστερού άνω άκρου και τριχωτό κεφαλής, συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας 18% της ολικής επιφάνειας σώματος. Ο ασθενής διασωληνώθηκε και τέθηκε σε μηχανική υποστήριξη αναπνοής.

Η Ειρήνη Μαυρομάτη, 80 ετών (σύζυγος), νοσηλεύεται με θερμικά εγκαύματα βαθέως μερικού και ολικού πάχους που αφορούν τμήματα προσώπου, άνω και κάτω άκρων και κορμού, με μεγαλύτερη προσβολή της αριστερής πλευράς του σώματος, συνολικής εγκαυματικής επιφάνειας (40%) της ολικής επιφάνειας σώματος και με στοιχεία εισπνευστικού εγκαύματος».

