Χανιά: Μυστήριο με την σύλληψη δύο Τούρκων - Βρίσκονταν σε βίλα

Είχαν τεθεί υπό επιτήρηση εδώ και πολλούς μήνες από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Μια μυστηριώδης υπόθεση, στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονται δύο υπήκοοι Τουρκίας, βρίσκεται τα τελευταία εικοσιτετράωρα σε εξέλιξη. Υπό άκρα μυστικότητα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στη σύλληψη δύο νεαρών Τούρκων, ηλικίας 22 και 27 ετών, στο Ακρωτήρι Χανίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής στην υπόθεση ενεπλάκησαν και αξιωματούχοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ), οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα είχαν θέσει υπό επιτήρηση τους νεαρούς Τούρκους. Η σύλληψη των δύο έγινε σε υπερπολυτελή μισθωμένη βίλα όπου είχαν καταλύσει, στην παραλία Τερσανάς, σε κοντινή απόσταση από το αεροδρόμιο Χανίων.

Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ήρθαν στη χώρα το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, διασχίζοντας τα σύνορα Ελλάδας – Τουρκίας στον Εβρο. Υπέβαλαν την ίδια ημέρα αίτημα ασύλου στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) Φυλακίου, δηλώνοντας ότι κινδυνεύουν από το καθεστώς στην Τουρκία. Το διάστημα που μεσολάβησε μέχρι τη σύλληψή τους, οι νεαροί τέθηκαν υπό επιτήρηση από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και το μεσημέρι της Δευτέρας αποφασίστηκε η σύλληψή τους από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων.

Η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. έγινε σε βίλα που μίσθωναν στον Τερσανά. Στο εσωτερικό της οι αστυνομικοί βρήκαν ένα πιστόλι 9 χιλιοστών, καθώς και 15 φυσίγγια ίδιου διαμετρήματος. Κατασχέθηκε επίσης μικρή ποσότητα ναρκωτικής ουσίας (εξαϋδροκανναβινόλη). Εις βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών και οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο. Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν και άλλα αντικείμενα – πειστήρια από το σπίτι, τα οποία ερευνώνται.

Για τις μετακινήσεις τους οι δύο Τούρκοι υπήκοοι χρησιμοποιούσαν ένα αυτοκίνητο Porsche Cayenne, το οποίο –σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές– κατασχέθηκε από υπαλλήλους του Τελωνείου Χανίων για παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα. Αξιωματούχοι που μετέχουν στην έρευνα χαρακτηρίζουν την υπόθεση σοβαρή, αποφεύγοντας πάντως να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τη δράση των δύο νεαρών στην Κρήτη και εν γένει στην Ελλάδα.

Το γεγονός, πάντως, ότι μπορούσαν να δαπανούν εκατοντάδες ευρώ ημερησίως για τη διαμονή τους και να χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους ένα ακριβό Ι.Χ. επιτείνουν το μυστήριο στην υπόθεση. Ενα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι οι δύο συλληφθέντες να έχουν ανάμειξη σε υποθέσεις διακίνησης παράτυπων μεταναστών. Εξάλλου, τόσο η Κρήτη όσο και η Γαύδος δέχονται τους τελευταίους μήνες μεγάλη μεταναστευτική πίεση, με σκάφη να καταφθάνουν από τις ακτές της Αιγύπτου και της Λιβύης.

Αρμόδιες πηγές ενημέρωσης, πάντως, αφήνουν όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, σημειώνοντας ότι «βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή, καθώς ασφαλέστερα συμπεράσματα για τη δράση των δύο θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της έρευνας επί των κατασχεμένων πειστηρίων».

