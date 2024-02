Αθλητικά

Βόλος: Ο Μπέος αποχωρεί από την ομάδα

Η ανακοίνωση Μπέου για την παραίτηση από την ομάδα και οι βολές.

Ο Αχιλλέας Μπέος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από την ΠΑΕ Βόλος, ανεξαρτήτως του αν θα παραμείνει η ομάδα στη Super League. Ο πρόεδρος της θεσσαλικής ΠΑΕ ανέφερε ότι η ομάδα δεν είχε την υποστήριξη των φιλάθλων, όσες προσπάθειες και αν έγιναν. Ετσι το καλοκαίρι θα παραχωρήσει την ομάδα σε όποιον ενδιαφερθεί να ηγηθεί, αλλιώς θα διαλυθεί, όπως επισημαίνει ο ίδιος:

«Το 2017 με την φιλοδοξία να ενώσω ποδοσφαιρικά τον Βόλο και τη Μαγνησία και να τον βγάλω από την ποδοσφαιρική ανυπαρξία των μικρών κατηγοριών δημιούργησα εκ του μηδενός την ομάδα του Βόλου, τη σημερινή ΠΑΕ Βόλος.

Μοναδικός μου στόχος μια ομάδα ισχυρή, που θα σέβονται φίλοι και αντίπαλοι, με ευρωπαϊκά όνειρα και προοπτικές. Η προσπάθειά μου, σε μέγιστο βαθμό, στέφθηκε από επιτυχία στο αγωνιστικό κομμάτι και η αδιάλειπτη και αξιοσημείωτη παρουσία της ομάδας στη Super League 1 αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα γι' αυτό.

Ωστόσο η ομάδα δεν αγκαλιάστηκε, δεν στηρίχτηκε όσο έπρεπε και όσο της αξίζει, από τον φίλαθλο κόσμο του Βόλου. Οι λόγοι, λίγο έως πολύ, είναι γνωστοί και δεν είναι της παρούσης να αναλυθούν. Αναμφίβολα η μιζέρια και η μικροψυχία μιας μερίδας επαγγελματιών παραγόντων της πόλης διαδραμάτισαν άκρως αρνητικό ρόλο.

Η ομάδα μέχρι τέλος της σεζόν δίνει μια σκληρή και άνιση μάχη και βέβαια σε αυτή, όπως πάντα, μπροστάρης θα είμαι εγώ. Με τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου, όμως, και ανεξαρτήτως της έκβασης της προσπάθειας αυτής, αποφάσισα να αποχωρήσω από την ομάδα. Οι προσπάθειες που κατέβαλα τα τελευταία 2,5 χρόνια να την παραδώσω στα χέρια ισχυρών και υγιών επιχειρηματιών ατυχώς δεν τελεσφόρησαν.

Ετσι η απόφασή μου είναι να την παραχωρήσω πεντακάθαρη οικονομικά σε όποιον εκδηλώσει ενδιαφέρον να ηγηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, δυστυχώς, η ομάδα θα διαλυθεί και μια ιστορική ευκαιρία για την πόλη να αποκτήσει ένα ισχυρό ποδοσφαιρικό σύλλογο, πραγματικό πρεσβευτή της, θα χαθεί δια παντός».

