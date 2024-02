Αθλητικά

WTA – Σάκκαρη: Ήττα και αποκλεισμός από το τουρνουά στο Ντουμπάι

Δεν κατάφερε να προκριθεί στον επόμενο γύρο η Μαρία Σάκκαρη.

Ηττήθηκε η Μαρία Σάκκαρη και αποκλείστηκε από τη συνέχεια στο τουρνουά της κατηγορίας WTA 1000 στο Ντουμπάι.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο 11 στην παγκόσμια κατάταξη), ηττήθηκε στο 2ο γύρο από την Τζάσμιν Παολίνι με 6-4 και 6-2.

Η 28χρονη Ιταλίδα, Νο 26 στον κόσμο, πήρε τη νίκη μετά από μία ώρα και 22 λεπτά εξασφαλίζοντας μια θέση στα προημιτελικά του Ντουμπάι.

