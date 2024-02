Κοινωνία

Αγρότες: Έφυγαν τα τρακτέρ από την Αθήνα - Άνοιξαν όλοι οι δρόμοι (εικόνες)

Έφυγαν οι αγρότες με τα τρακτέρ τους από το Σύνταγμα. Η αναχώρηση έγινε τμηματικά και συντεταγμένα, με βάση το σχέδιο της Αστυνομίας, ενώ όσοι είχαν φτάσει στην Αθήνα με λεωφορεία αναχώρησαν χθες το βράδυ. Στο κέντρο της Αθήνας παρέμενε μόνο το μπλόκο του Αλμυρού, περίπου 20 τρακτέρ δηλαδή. Και οι συγκεκριμένοι αγρότες ξεκίνησαν τελικά να φεύγουν λίγο μετά τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης 21 Φεβρουαρίου.

Οι αγρότες ακολουθούν την αντίστροφη διαδρομή με χθες. Έτσι ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος του δρομολογίου: Πανεπιστημίου – Πλατεία Ομονοίας – Αγίου Κωνσταντίνου – Πλατεία Καραϊσκάκη – Αχιλλέως – Λεωφόρος Αθηνών – Λεωφόρος Κηφισού.

Άλλωστε, και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης,είχε νωρίτερα ξεκαθαρίσει ότι η κυβέρνηση έχει εξαντλήσει τα δημοσιονομικά περιθώρια για να δώσει κάτι επιπλέον, χαρακτήρισε το χθεσινό συλλαλητήριο, μέσο πίεσης που θα χρησιμοποιήσει προς τις Βρυξέλλες.

Σε αναφορά τους για την ΚΑΠ, οι αγρότες που βρέθηκαν στο Σύνταγμα ζήτησαν να γίνουν οι αλλαγές που απαιτούνται σημειώνοντας ότι μέχρι σήμερα δεν «έχουμε καμία απάντηση και ουσιαστική λύση» και επιθυμούν την επαναφορά του «πρασινίσματος».

Πάντως, όπως ανέφεραν αγρότες από τη Θεσσαλία, για την ερχόμενη εβδομάδα προγραμματίζεται ραντεβού με τον πρωθυπουργό. Εκεί θα συζητηθούν όπως είπαν ζητήματα που αφορούν τον κάμπο της Θεσσαλίας, ο οποίος επλήγη από τη θεομηνία «Daniel».

Άνοιξαν οι δρόμοι στο κέντρο

Λόγω της αναχώρησης του κονβόι τέθηκαν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημεία του οδικού δικτύου της Αθήνας. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, λίγο πριν τις 12.00 αποδόθηκαν στην κυκλοφορία οι Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας, Λ. Βασ. Σοφίας και η οδός Πανεπιστημίου. Παράλληλα ήρθη η εκτροπή που διενεργούνταν στην άνοδο της Λ. Συγγρού προς Καλλιρρόης, λόγω της αποχώρησης των τρακτέρ.

Μπορείτε να ενημερώνεστε διαρκώς για την κίνηση στους δρόμους ΕΔΩ. Τα περισσότερα λεωφορεία που είχαν σταθμεύσει χθες στο ΟΑΚΑ αναχώρησαν χθες το βράδυ.

Αύριο οι αποφάσεις για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Το επόμενο ραντεβού έχει δοθεί για αύριο, Πέμπτη, οπότε και θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα προκειμένου να ενημερωθούν οι αγρότες για τα αποτελέσματα του συλλαλητηρίου. Στη συνέχεια θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

