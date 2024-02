Οικονομία

Βόρεια Ελλάδα: Κύκλωμα δωροδοκίας σε Διεύθυνση Μεταφορών “έλυνε και έδενε” (εικόνες)

Υπάλληλοι και ιδιώτες εξασφάλιζαν από "γρηγορόσημο" μέχρι και... πινακίδα με αριθμό - ημερομηνία γέννησης!

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθησαν την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024, έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση, 3 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας και 8 ιδιώτες, οι οποίοι είχαν συστήσει εγκληματικές ομάδες για την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση πολιτών, αντιβαίνοντας στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα με σκοπό την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για εγκληματική οργάνωση, για δωροληψία και δωροδοκία υπαλλήλου και παράβαση καθήκοντος, για ψευδή βεβαίωση, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις και πλαστογραφία, για παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου, για δωροληψία και δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και για παράβαση των νόμων για τις σχέσεις κράτους–πολίτη και περί όπλων, ενώ στη σχηματισθείσα δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 57 άτομα.

Προηγήθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία έμπορος αυτοκινήτων σε πόλη της Βόρειας Ελλάδας κατέβαλε χρηματικά ποσά σε υπαλλήλους Υπηρεσίας Μεταφορών Περιφερειακής Ενότητας προκειμένου οι ίδιοι να προβαίνουν σε καταχωρήσεις φορτηγών αυτοκινήτων που ο ίδιος εισήγαγε από γειτονική χώρα σε επιβατικά, τα οποία στη συνέχεια διέθετε προς πώληση αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος.

Όπως προέκυψε, έπειτα από πολύμηνη και εμπεριστατωμένη προανακριτική έρευνα με τη χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων οι κατηγορούμενοι, τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2023, είχαν ενταχθεί σε 3 εγκληματικές ομάδες, αποτελούμενες από 3 υπαλλήλους Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Περιφερειακής Ενότητας και 8 ιδιώτες (διεκπεραιωτές και μηχανικός).

Καθένας από τους υπαλλήλους είχε το δικό του δίκτυο, αποτελούμενο από τους ανωτέρω ιδιώτες, που εξυπηρετούσε κατά προτεραιότητα, δρώντας ωστόσο οργανωμένα με διακριτούς και αλληλοϋποστηριζόμενους ρόλους.

Ειδικότερα, τα μέλη των εγκληματικών ομάδων:

εξυπηρετούσαν κατά προτεραιότητα («γρηγορόσημο») τους διεκπεραιωτές σε σχέση με τους υπόλοιπους πολίτες κατά τη διευθέτηση υποθέσεων των πελατών τους (π.χ. έκδοση αδειών κυκλοφορίας, μεταβιβάσεις, κ.α.), λαμβάνοντας αντίστοιχα χρηματικά ποσά και παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικασία,

χορηγούσαν συγκεκριμένες πινακίδες κυκλοφορίας με εύκολη ή συγκεκριμένη αρίθμηση (π.χ. ημερομηνία γέννησης, έτος ίδρυσης αγαπημένης ομάδας, μοτίβο όπως αριθμός «καθρέπτης» 1991),

προέβαιναν στην υπεξαγωγή πινακίδων κυκλοφορίας, οι οποίες στη συνέχεια παραχωρούνταν στους ιδιώτες - διεκπεραιωτές, χωρίς να έχουν προηγουμένως εκδοθεί οι αντίστοιχες άδειες κυκλοφορίας.

παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, γνωστοποιούσαν εκτός πλαισίου δράσης της ομάδας κατ’ εξακολούθηση στοιχεία που αφορούσαν προσωπικά δεδομένα ιδιοκτητών οχημάτων και παρέδιδαν χρηματικά ποσά σε ιατρούς προκειμένου να εκδοθούν ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις με σκοπό την ανανέωση αδειών οδήγησης των πελατών τους.

Από την ανάλυση της δράσης κάθε εγκληματικής ομάδας, προέκυψαν και τα επιμέρους χρηματικά ωφελήματα που λάμβαναν δύο από τους υπαλλήλους, τα οποία –κατά περίπτωση– κυμαίνονταν από 5 έως 150 ευρώ για θέματα όπως η παράκαμψη προτεραιότητας, η παροχή πινακίδων κυκλοφορίας με εύκολη αρίθμηση ή η έκδοση αδειών κυκλοφορίας με πλαστά δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση ωστόσο του τρίτου υπαλλήλου, ο οποίος κατείχε θέση λήψης αποφάσεων, τα ποσά διαφοροποιούνταν και καθορίζονταν σε 200 ευρώ για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας ρυμουλκούμενου τροχοφόρου (τρέιλερ) και 1000 ευρώ για την εξασφάλιση πρωτοκόλλου με ημερομηνία προγενέστερη της λήξης προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών. Ο ίδιος έχοντας την πλήρη επίβλεψη της διαδικασίας, παραλάμβανε τα αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα, μέρος των οποίων παρέδιδε στα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής ομάδας.

Μάλιστα, στην πρώτη περίπτωση χρησιμοποιούσε σφραγίδα-υπογραφή του ιδιώτη μηχανικού, προκειμένου να βεβαιώσει σε ότι σε ρυμουλκούμενα οχήματα, έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενες από τον μηχανικό ενέργειες, δίχως ωστόσο να έχει πραγματοποιηθεί ο σχετικός έλεγχος.

Επίσης, για τη μεταξύ τους επικοινωνία τα μέλη των εγκληματικών ομάδων χρησιμοποιούσαν συχνά κωδικοποιημένη ορολογία ή φράσεις, ενώ απέφευγαν να κατονομάσουν τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας. Ενδεικτικές φράσεις ή λέξεις που χρησιμοποιούσαν ήταν:

Αθέμιτα χρηματικά ωφελήματα: «γρήγορο», «καρφίτσα», «ρέστα», «πεσκέσι», «γλυκάνω», «κερνάω», «γρηγορόσημο, «τακτοποιώ», «εξυπηρέτηση», «κοστούμι»,

Πινακίδες κυκλοφορίας: «νούμερα»,

Διατήρηση πινακίδων κυκλοφορίας: «καβάντζα».

Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν διαπιστωθεί:

116 περιπτώσεις έκδοσης άδειας τρέιλερ,

64 περιπτώσεις κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης,

60 περιπτώσεις χρήσης της σφραγίδας του μηχανικού,

28 περιπτώσεις υπεξαγωγής πινακίδων κυκλοφορίας ,

, 13 περιπτώσεις χορήγησης πινακίδων με εύκολη αρίθμηση,

4 περιπτώσεις έκδοσης αδειών κυκλοφορίας με πλαστά δικαιολογητικά,

4 περιπτώσεις εξασφάλισης αριθμού πρωτοκόλλου,

Σε έρευνες που διενεργήθηκαν σε κατοικίες, οχήματα, σε επαγγελματικούς χώρους, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

35.800 ευρώ,

15 χρυσές λίρες και χρυσό νόμισμα,

12 κινητά τηλέφωνα,

3 αταξινόμητες πινακίδες κυκλοφορίας, δικύκλων – τρέιλερ,

3 επαγγελματικές σφραγίδες,

4 φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων,

υπεύθυνες δηλώσεις και έντυπα εξουσιοδοτήσεων κενά περιεχομένου, τα οποία έφεραν θεωρήσεις γνησίου υπογραφής από υπαλλήλους και

χειρόγραφες σημειώσεις και ατζέντες.

Οι συλληφθέντες, με δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

