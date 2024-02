Παράξενα

Φυλακές Αλικαρνασσού: Πήρε ολιγοήμερη άδεια…και επέστρεψε μετά από 16 χρόνια

Επεισοδιακή η επιστροφή του δραπέτη, καθώς είχε καταφέρει να διαφύγει στο εξωτερικό και είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης.

Την «κοπάνησε» από την φυλακή της Νέας Αλικαρνασσού, αλλά… επέστρεψε γιατί τον συνέλαβαν στην Ευρώπη!

Ο λόγος για έναν άνδρα σχετικά νεαρής ηλικίας, ο οποίος είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 15 ετών, την οποία εξέτιε στο σωφρονιστικό κατάστημα του Ηρακλείου. Ο αλλοδαπός σύμφωνα με πληροφορίες είχε καταδικαστεί για ληστείες.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το 2008 ο συγκεκριμένος κρατούμενος είχε αιτηθεί και του είχε εγκριθεί ολιγοήμερη άδεια. Αντί όμως να επιστρέψει και να συνεχίσει να εκτίει την ποινή του , έριξε μαύρη πέτρα πίσω του.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εκδόθηκε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ο αλλοδαπός κρατούμενος συνελήφθη.

